Κίνα: Πανικός στα σούπερ μάρκετ του Πεκίνου μετά από φήμες για επικείμενο lockdown

Η κινεζική κυβέρνηση διέψευσε τις φήμες για επικείμενο lockdown τύπου Σαγκάης στο Πεκίνο, εν μέσω αγορών πανικού από τους πολίτες προκειμένου να εξασφαλίσουν προμήθειες για ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Τα κρούσματα στην κινεζική πρωτεύουσα ανέρχονται επί του παρόντος σε μερικές δεκάδες. Ωστόσο, η σταδιακή αυστηροποίηση των περιορισμών στο Πεκίνο με την πρόσφατη αναστολή των υπηρεσιών ταξί σε ορισμένες περιοχές οδήγησαν σε φήμες για επικείμενο lockdown.

Ως αποτέλεσμα, σήμερα καταγράφηκαν χαοτικές σκηνές μέσα σε ορισμένα σούπερ μάρκετ, καθώς οι κάτοικοι έσπευσαν να προμηθευτούν τρόφιμα και άλλα προϊόντα εν αναμονή των κυβερνητικών ανακοινώσεων για τη διαχείριση της επιδημίας.

Μάρτυρας αναφέρει ότι στεκόταν σε μια ουρά 50 μέτρων έξω από ένα σούπερ μάρκετ στο Chaoyang, την πολυπληθέστερη συνοικία του Πεκίνου και το επίκεντρο της τρέχουσας επιδημίας.

Οι αρχές έχουν ήδη απαγορεύσει τις υπηρεσίες φαγητού σε εστιατόρια, έχουν κλείσει ορισμένα εμπορικά κέντρα, χώρους διασκέδασης και τουρισμού, έχουν αναστείλει τη λειτουργία τμημάτων του μετρό ενώ έχουν επιβάλει και lockdown σε ορισμένα κτίρια κατοικιών.

Οι αξιωματούχοι στη συνέντευξη Τύπου διέψευσαν τις φήμες για γενικό lockdown και κάλεσαν τους πολίτες να μην πανικοβάλλονται. Ωστόσο, τους ενθάρρυναν να μείνουν στο σπίτι τους όσο το δυνατόν.

China's capital city Beijing pressed on COVID curbs with public transport disrupted, empty malls, and fresh rounds of mass testing being carried out https://t.co/GxVwA56AM1 pic.twitter.com/7S5W0MWsQW