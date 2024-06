Κίνα: Νεκροί, δεκάδες αγνοούμενοι και εγκλωβισμένοι από τις πλημμύρες

Τουλάχιστον 17 άνθρωποι αγνοούνται στην Κίνα μετά τις ισχυρές βροχοπτώσεις και τις πλημμύρες που πλήττουν περιοχές του νότου, την ώρα που στον βορρά επελαύει ένα κύμα καύσωνα.

Η Κίνα βιώνει ένα καλοκαίρι ακραίων καιρικών συνθηκών, το οποίο -σύμφωνα με τους επιστήμονες- γίνεται ολοένα και συχνότερο λόγω της κλιματικής αλλαγής. Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua μετέδωσε ότι τέσσερις άνθρωποι αγνοούνται μετά από πλημμύρα στην Τσανγκτζί, στη βορειοδυτική περιοχή Σιντζιάνγκ, όπου οι καταρρακτώδεις βροχές προκάλεσαν κατολισθήσεις και έφραξαν δρόμους.

The world’s top pollutter china🇨🇳🇨🇳 is facing it raugh



In Guangdong province 5 dead



13 are still trapped



With over 1,400 houses having collapsed and 8,000 hectares of crops damaged. Due to floods



