Δεύτερη αμμοθύελλα πλήττει την Κίνα σε διάστημα λιγότερο από ένα δεκαπενθήμερο, κάνοντας τον ήλιο να μοιάζει μπλε και τον ουρανό κίτρινο.

Το Πεκίνο ξύπνησε την Κυριακή το πρωί τυλιγμένο σε μία πυκνή σκόνη γεμάτη εξαιρετικά επικίνδυνα σωματίδια.

Η αμμοθύελλα ενισχύθηκε από ανέμους από τη Μογγολία και τη βορειοδυτική Κίνα, που πλήττεται από την ξηρασία.

Η ορατότητα στην πόλη μειώθηκε τόσο, που ακόμα και οι κορυφές από ορισμένους ουρανοξύστες καλύφθηκαν από την αμμοθύελλα. Οι πεζοί αναγκάστηκαν να καλύψουν τα μάτια τους για να προστατευθούν από τις ριπές της σκόνης.

Η μετεωρολογική υπηρεσία της Κίνας εξέδωσε κίτρινη ειδοποίηση την Παρασκευή, για την αμμοθύελλα που εξαπλώνεται από τη Μογγολία μέχρι τις εσωτερικές επαρχίες της βόρειας Κίνας, συμπεριλαμβανομένων της εσωτερικής Μογγολίας, της Shanxi, της Liaoning και της Hebei, που περιβάλλουν το Πεκίνο.

Με την αμμοθύελλα να πλήττει το Πεκίνο, τα επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης αυξήθηκαν στο μέγιστο (επίπεδο) των 500, σύμφωνα με τον δείκτη ποιότητας αέρα της πόλης.

Τα επίπεδα του ρύπου ΡΜ10, που μπορεί να διεισδύσει στους πνεύμονες, πέρασαν τα 2.000 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο.

Τα επίπεδα του PM2.5, μικρότερα σωματίδια που μπορούν να διεισδύσουν στην κυκλοφορία του αίματος, έφτασαν τα 462. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας συνιστά μέσες ημερήσιες συγκεντρώσεις PM2,5 μόλις 25.

Blue sun in Beijing’s sand storm today. The left pic is the Forbidden City and the right pic is CBD pic.twitter.com/5CbDFHHjNZ