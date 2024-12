Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Το «μυστήριο» του χωρισμού από τον Τραμπ Τζούνιορ

Μια από τις «εκπλήξεις» των επιλογών του εκλεγμένου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ήταν η νέα πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα: Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ είναι νομικός, πρώην παρουσιάστρια στο Fox News και -πολύ προσφάτως- πρώην αρραβωνιαστικά του γιου του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ.

Κάπως έτσι, από το βράδυ της Τρίτης και μέχρι το πρωί της Τετάρτης, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ και ο χωρισμός της από τον Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ είναι πρωτοσέλιδο στην Page Six, την «νούμερο 1» ιστοσελίδα για τους celebrities στις ΗΠΑ: «Ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ και η Κίμπερλι Γκιλφόιλ έχουν χωρίσει, σύμφωνα με πολλές πηγές», αναφέρει το πρωτοσέλιδο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ και η Κίμπερλι Γκιλφόιλ χώρισαν, λένε πηγές στην Page Six - που είναι γνωστή για τα φιλοτραμπικά της αισθήματα. Μάλιστα, όπως προστίθεται στο ρεπορτάζ, οι μυημένοι γνωρίζουν ότι ο Τραμπ Τζούνιορ έχει προχωρήσει στη ζωή του και είναι ήδη στην επόμενη σχέση του, με την Μπετίνα Άντερσον, socialite του Παλμ Μπιτς.

Facebook Twitter Φωτογραφία: Instagram/Bettina Anderson Facebook Twitter Φωτογραφία: Instagram/Bettina Anderson

«Υπήρχαν φήμες εδώ και μήνες ότι η σχέση του Ντον Τζούνιορ και της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ήταν σε αδιέξοδο: Πολλές πηγές μας είπαν πρόσφατα ότι το ζευγάρι της πολιτικής εξουσίας είχε χωρίσει ή αντιμετώπιζε προβλήματα», συνεχίζει το ρεπορτάζ.

«Ο Ντον και η Κίμπερλι δεν τα πήγαιναν καλά τον περασμένο χρόνο», είπε μια πηγή στην Page Six. «Τσακώνονταν στο Μαρ-α-Λάγκο μπροστά σε κόσμο. Τίποτα τρελό, αλλά ξέρεις πότε ένα ζευγάρι τσακώνεται. Μάλωναν δημόσια».

Επιπρόσθετα στις φήμες αυτές, ο Ντον Τζούνιορ έχει φωτογραφηθεί πολλές φορές με την Άντερσον.

Την ίδια στιγμή που η Page Six ανέφερε αποκλειστικά ότι το ζευγάρι είχε χωρίσει, ήρθε η ανακοίνωση ότι ο εκλεγμένος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ όρισε την Γκίλφοϊλ ως πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Η Γκίλφοϊλ ανέφερε ότι «είχε την τιμή να αποδεχτεί» την πρόταση του Τραμπ, η οποία απαιτεί έγκριση από τη Γερουσία.

Μια πηγή είπε στην Page Six την Τρίτη: «Η Μπετίνα Άντερσον και ο Ντον είναι μαζί εδώ και λίγους μήνες και είναι πολύ χαριτωμένοι και ευτυχισμένοι μαζί. Είναι απλώς μια φυσική εφαρμογή - όλοι είναι χαρούμενοι για αυτούς!».

Την Τρίτη, η Daily Mail δημοσίευσε εικόνες του Ντον Τζούνιορ και της Άντερσον να κρατιούνται χέρι χέρι δημόσια μετά από ένα ρομαντικό γεύμα στο Μπουκάν για να γιορτάσουν τα 38α γενέθλιά της.

Μια πηγή είπε επίσης στην Page Six ότι Ντον Τζούνιορ και Άντερσον εθεάθησαν στο Μπουκάν, άνετοι και πιασμένοι χέρι-χέρι. Είπε η πηγή: «Μιλούσε με άλλους πελάτες κατά την έξοδό του από το εστιατόρειο και ήταν πολύ φιλικός».

Σύμφωνα με την Daily Mail, το ζευγάρι περνά τις νύχτες του στο σπίτι του Άντερσον.

Ο Τραμπ Τζούνιορ, 46 ετών, και η Γκίλφοιλ, 55 ετών, άρχισαν να βγαίνουν το 2018 και είχαν αρραβωνιαστεί το 2020.

Τραμπ και Άντερσον είχαν φωτογραφηθεί μαζί τον Σεπτέμβριο σε μπαρ στο Παλμ Μπιτς - και μάλιστα φάνηκαν σαν να φιλιούνται σε εκείνο το μπραντς, ανέφερε η Daily Mail.

Αλλά εκείνη την εποχή, πολλές πηγές κοντά στον Τραμπ και την Γκίλφοϊλ επέμειναν στην Page Six ότι το αρραβωνιασμένο ζευγάρι ήταν ακόμα μαζί. «Είναι 100% μαζί. Αγαπούν ο ένας τον άλλον», έλεγε τότε πηγή κοντά στους δύο.

«Γκίλφοϊλ και Τραμπ Τζούνιορ είχαν επίσης αρκετές ομιλίες όπου εμφανίστηκαν μαζί πριν από τις εκλογές. Η δε Άντερσον καθόταν πίσω από τον Τραμπ και την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στο Εθνικό Συνέδριο των Ρεπουμπλικανών στο Μιλγουόκι της Ουάσινγκτον, στα μέσα Ιουλίου. Η Άντερσον φωτογραφήθηκε επίσης να συνομιλεί με την πρώην σύζυγοι του Ντον Τζούνιορ, Βανέσα Τραμπ, 46 ετών, στην ίδια εκδήλωση και είχαμε ακούσει ότι οι δυο τους είναι στενές φίλες και ότι η Άντερσον παρευρέθηκε στο συνέδριο με τη Βανέσα», επισημαίνει η Page Six.

Facebook Twitter Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ με τον Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, τον Έρικ Τραμπ, την Λάρα Τραμπ και την Τίφανι Τραμπ στο συνέδριο των Ρεπουμπλικανών τον περασμένο Ιούλιο / Φωτογραφία: EPA Facebook Twitter Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στο συνέδριο των Ρεπουμπλικανών τον περασμένο Ιούλιο / Φωτογραφία: EPA

Το βράδυ των εκλογών, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ απουσίαζε από την οικογενειακή φωτογραφία παρόλο που βρισκόταν στο Μαρ-α-Λάγκο εκείνη την εποχή. (Αλλά μια πηγή μας είπε, «ήταν μια αυθόρμητη φωτογραφία που ζήτησε ο Έλον Μασκ από τον πρόεδρο Τραμπ»).

Η ίδια πηγή είχε πει προηγουμένως στην Page Six ότι η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ δεν τα πήγαινε καλά με την ευρύτερη οικογένεια των Τραμπ. «Η οικογένεια δεν τη συμπαθεί», είπε τότε η πηγή.

Αλλά ένας άλλος γνώστης επέμεινε ότι αυτό δεν ήταν αλήθεια. «Έχω ακούσει τον πρόεδρο να μιλάει για την Κιμ πολλές φορές και ποτέ δεν είπε τίποτα άλλο παρά θετικά πράγματα», είπε η πηγή.

Τον Δεκέμβριο του 2022, η Page Six είχε ακούσει τις ίδιες φήμες ότι, «η ατμόσφαιρα είναι ότι η οικογένεια δεν συμπαθεί την Κιμ. Προσπαθεί πάρα πολύ για να είναι στην οικογένεια».

Ο αδερφός του Ντον Τζούνιορ, Έρικ Τραμπ, ωστόσο, μας είπε τη στιγμή που ζητήσαμε σχόλιο, «Διαφωνώ εντελώς με την αφήγηση».

Οι εκπρόσωποι του Τραμπ και της Γκίλφοϊλ δεν σχολίασαν αμέσως.

Ο Ντον Τζούνιορ έσπευσε να αναρτήσει στο X τα συγχαρητήριά του στην Κιμ για τον διορισμό της στην Ελλάδα: «Είμαι τόσο περήφανος για την Κίμπερλι. Λατρεύει την Αμερική και πάντα ήθελε να υπηρετήσει τη χώρα ως Πρέσβειρα. Θα είναι μία καταπληκτική ηγέτης για την Αμερική Πρώτα».

I am so proud of Kimberly. She loves America and she always has wanted to serve the country as an Ambassador. She will be an amazing leader for America First. pic.twitter.com/S3FjxqCgCx

Αν και η Γκίλφοϊλ δεν αναφέρθηκε στον χωρισμό της - ανάρτησε για την πρεσβεία στο Χ: «Με τιμά που αποδέχομαι την υποψηφιότητα του Προέδρου Τραμπ για να υπηρετήσω ως η επόμενη Πρέσβειρα στην Ελλάδα και ανυπομονώ να κερδίσω την υποστήριξη της Γερουσίας των ΗΠΑ. Η ιστορική νίκη του Προέδρου Τραμπ φέρνει ελπίδα και αισιοδοξία στον αμερικανικό λαό και σε συμμάχους που αγαπούν την ελευθερία σε όλο τον κόσμο».

«Οι δημοκρατικές αξίες που γεννήθηκαν στην Ελλάδα βοήθησαν στη διαμόρφωση της ίδρυσης της Αμερικής», πρόσθεσε η Γκίλφοϊλ. «Και τώρα, έχουμε την ευκαιρία να τιμήσουμε αυτή την ιστορία, φέρνοντας καλύτερες μέρες εδώ στο εσωτερικό και στο εξωτερικό».

«Ως πρέσβειρα, ανυπομονώ να τηρήσω την ατζέντα του Τραμπ, να στηρίξω τους Έλληνες συμμάχους μας και να εγκαινιάσω μια νέα εποχή ειρήνης και ευημερίας».

I’m honored to accept President Trump’s nomination to serve as the next Ambassador to Greece and I look forward to earning the support of the U.S. Senate.



President Trump’s historic victory is bringing hope and optimism to the American people and to freedom-loving allies across… pic.twitter.com/ThyyDwOTNk