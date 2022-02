Για δεύτερη ημέρα συνεχίζονται οι ρωσικές επιχειρήσεις στην Ουκρανία, αφήνοντας συντρίμμια στο πέρασμά τους.

Στο Κίεβο, ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις κατέρριψαν ρωσικό αεροσκάφος, το οποίο συνετρίβη σε εννιαόροφη πολυκατοικία με αποτέλεσμα να ξεσπάσει φωτιά. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν, ένας εκ των οποίων βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση.

Whatever was shot down over Kyiv was pretty big pic.twitter.com/aV6a3VwPgX