Το Κίεβο δηλώνει πως κατέστρεψε άλλο ένα ρωσικό πλοίο: «Η παρέλαση του στόλου τους θα γίνει στον βυθό»

Το υπουργείο Άμυνας της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις της χώρας «κατέστρεψαν άλλο ένα ρωσικό πλοίο».

«Ουκρανικό Bayraktar TB2 κατέστρεψε άλλο ένα ρωσικό πλοίο. Αυτή τη φορά ένα αποβατικό σκάφος της κλάσης Serna» σημειώνεται ειδικότερα σε σχετική ανάρτηση του υπουργείο στο Twitter.

«Η παραδοσιακή παρέλαση του ρωσικού στόλου της Μαύρης Θάλασσας στις 9 Μαΐου φέτος θα πραγματοποιηθεί κοντά στο νησί Φίδι - στον βυθό της θάλασσας» συμπλήρωσε το υπουργείο, περιπαικτικά.

Η ανάρτηση συνοδεύεται και από βίντεο στο οποίο καταγράφεται καρέ-καρέ το χτύπημα.

Ukrainian Bayraktar TB2 destroyed another Russian ship. This time the landing craft of the "Serna" project. The traditional parade of the russian Black Sea fleet on May 9 this year will be held near Snake Island - at the bottom of the sea. pic.twitter.com/WYEPywmAwX