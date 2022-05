«Οι Ουκρανοί χτύπησαν τη ρωσική φρεγάτα Admiral Makarov» - Αναφορές

Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες θέλουν τις ουκρανικές δυνάμεις να έχουν χτυπήσει στη ρωσική φρεγάτα Admiral Makarov.

Η εν λόγω φρεγάτα θεωρείται πως είχε σταθμεύσει σε βάση της Σεβαστούπολης και κατά πηγές επλήγη από ουκρανικούς πυραύλους Neptune.

Οι Ουκρανοί είχαν πλήξει προ εβδομάδων και το πυραυλοφόρο καταδρομικό Moskva με ίδιους πυραύλους.

Δημοσιογράφος ουκρανικού μέσου επεσήμανε πως το γενικό επιτελείο της Ουκρανίας ενημερώνει πως η Ρωσία έχασε άλλο ένα πλοίο. Και ο ίδιος, όμως, δεν έχει επιβεβαιώσει την είδηση.

#Ukraine's General Staff reported that #Russia has lost another ship. The MP from Odesa and local media outlets claim it is the Russian Navy patrol ship Admiral Makarov, an Admiral Grigorovich-class frigate.

Needs to be confirmed. pic.twitter.com/kj8HLJHPhj