Κηδεία Ισμαΐλ Χανίγια: Υπό τον Αλί Χαμενεΐ οι προσευχές - «Θάνατος στο Ισραήλ», φωνάζει το πλήθος

Η επίσημη τελετή της κηδείας του ηγέτη του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς, του Ισμαΐλ Χανίγια, ο οποίος σκοτώθηκε στην Τεχεράνη τις πρώτες πρωινές ώρες χθες Τετάρτη σε πλήγμα αποδιδόμενο στο Ισραήλ, άρχισε νωρίς σήμερα στο κέντρο της πρωτεύουσας του Ιράν.

Πλήθος σε πένθος - αρκετοί παρευρισκόμενοι είχαν παλαιστινιακές σημαίες ή πορτρέτα του ηγέτη της Χαμάς στα χέρια - συγκεντρώθηκε στο Πανεπιστήμιο της Τεχεράνης, στην καρδιά της πόλης για την κηδεία του Ισμαΐλ Χανίγια ο οποίος σκοτώθηκε από καλοσχεδιασμένο χτύπημα ακριβείας με τηλεκατευθυνόμενο πύραυλο ενώ βρισκόταν στην κρεβατοκάμαρά του σε κτήριο της Τεχεράνης.

Το πλήθος φωνάζει ρυθμικά «θάνατος στο Ισραήλ» και «θάνατος στην Αμερική», εκφράζοντας οργή για τη δολοφονία Χανίγια. Ο Ανώτατος Ηγέτης της Ισλαμικής Δημοκρατίας Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ θα ηγηθεί της προσευχής στην Τεχεράνη πριν από την ταφή του αύριο στην Ντόχα του Κατάρ, όπου ζούσε κατά κύριο λόγο το τελευταίο διάστημα.

The public funeral ceremony begins for Martyr Ismail Haniyeh in the Iranian capital Tehran. pic.twitter.com/Tmz7CokqU4