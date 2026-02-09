ΔΙΕΘΝΗ
Κέιτ Μίντλετον-Πρίγκιπας Ουίλιαμ: «Είναι βαθιά ανήσυχοι» - Η πρώτη δημόσια τοποθέτηση μετά τις αποκαλύψεις για Άντριου και Έπσταϊν

Για πρώτη φορά τοποθετήθηκαν δημόσια για την υπόθεση Τζέφρι Έπσταϊν μέσω εκπροσώπου του παλατιού του Κένσινγκτον

Φωτ. αρχείου πρίγκιπας Ουίλιαμ, πρίγκιπας Άντριου και Κέιτ Μίντλετον / Getty Images
Μεγάλη ανησυχία έχουν προκαλέσει στον πρίγκιπα Ουίλιαμ και την Κέιτ Μίντλετον, οι νέες αποκαλύψεις που ήρθαν στη δημοσιότητα σχετικά με τον Τζέφρι Έπσταϊν, σύμφωνα με εκπρόσωπο του παλατιού του Κένσινγκτον.

Στην πρώτη δημόσια τοποθέτησή τους για την πολύκροτη υπόθεση, βασιλικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον είναι «βαθιά ανήσυχοι» μετά τη δημοσιοποίηση νέων πληροφοριών που περιλαμβάνονται σε δικαστικά έγγραφα στις ΗΠΑ, ξεκαθαρίζοντας πως το ενδιαφέρον τους παραμένει στραμμένο πρωτίστως στα θύματα.

«Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα έχουν εκφράσει βαθιά ανησυχία για τις συνεχιζόμενες αποκαλύψεις. Οι σκέψεις τους παραμένουν επικεντρωμένες στα θύματα», δήλωσε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος.

Την ίδια ώρα, στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται και ο πρίγκιπας Άντριου, ο οποίος συγκαταλέγεται μεταξύ των προσώπων που επανεξετάζονται για τις παλαιότερες σχέσεις τους με τον Έπσταϊν. Οι εξελίξεις μάλιστα, φαίνεται να επιτάχυναν και την αποχώρησή του από την κατοικία του στο Royal Lodge στο Ουίνδσορ, νωρίτερα από τον αρχικό προγραμματισμό. Το παλάτι του Μπάκιγχαμ είχε ανακοινώσει ότι θα εγκατέλειπε το Royal Lodge στις αρχές του 2026, ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, η μετακόμιση επισπεύσθηκε. Ο ίδιος διαμένει πλέον στο ιδιωτικής ιδιοκτησίας κτήμα του βασιλιά Καρόλου στο Σάντριγχαμ.

Ο πρίγκιπας Άντριου διατηρούσε πολυετή φιλική σχέση με τον Τζέφρι Έπσταϊν και συνέχισε να έχει επαφή μαζί του ακόμη και μετά την καταδίκη του το 2008. Αν και έχει ζητήσει συγγνώμη για τις σχέσεις του με τον Έπσταϊν, έχει επανειλημμένα αρνηθεί κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή σε παράνομες πράξεις.

Ωστόσο, οι συνεχιζόμενες αποκαλύψεις στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αυξήσει την πίεση προς το πρόσωπό του, με ορισμένους να ζητούν ακόμη και την κατάθεσή του σε αμερικανική έρευνα.

Στα έγγραφα που δόθηκαν πρόσφατα στη δημοσιότητα περιλαμβάνονται και φωτογραφίες που φέρονται να απεικονίζουν τον Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ γονατισμένο στα τέσσερα πάνω από μια γυναίκα.

Με πληροφορίες από BBC

 
