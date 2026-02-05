ΔΙΕΘΝΗ
Πρίγκιπας Άντριου: Η Σάρα Φέργκιουσον πήγε τις κόρες τους για δείπνο με τον Έπσταϊν μετά την αποφυλάκισή του

Τα email στάλθηκαν πέντε ημέρες μετά την αποφυλάκιση του Έπσταϊν, ο οποίος εξέτισε 13 μήνες φυλάκισης, μεταξύ άλλων για απόπειρα εμπλοκής ανηλίκου σε πορνεία

Φωτ. Σάρα Φέργκιουσον και πρίγκιπας Άντριου / Getty Images
Φωτ. Σάρα Φέργκιουσον και πρίγκιπας Άντριου / Getty Images
Νέα έγγραφα και email που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας, ρίχνουν φως στις σχέσεις της Σάρα Φέργκιουσον με τον Τζέφρι Έπσταϊν, λίγες ημέρες μετά την αποφυλάκισή του το 2009.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι η πρώην Δούκισσα του Γιορκ συνόδευσε τις κόρες της, πριγκίπισσα Βεατρίκη και πριγκίπισσα Ευγενία, σε συνάντηση με τον Τζέφρι Έπσταϊν, εγείροντας νέα ερωτήματα γύρω από τις σχέσεις της οικογένειας με τον Έπσταϊν.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ δημοσίευσε νέα έγγραφα σχετικά με τον Έπσταϊν στις 30 Ιανουαρίου, ανάμεσα στα οποία περιλαμβανόταν ανταλλαγή email μεταξύ του ίδιου και της Φέργκιουσον για γεύμα στο Μαϊάμι.

«Σε ποια διεύθυνση να έρθουμε; Θα είμαι εγώ, η Βεατρίκη και η Ευγενία», φέρεται να έγραψε η πρώην Δούκισσα του Γιορκ. Εκείνη την περίοδο οι κόρες της με τον πρώην πρίγκιπα Άντριου, ήταν 20 και 19 ετών. 

Τα email έχουν ημερομηνία 27 Ιουλίου 2009, μόλις πέντε ημέρες μετά την αποφυλάκιση του Έπσταϊν, ο οποίος εξέτισε 13 μήνες φυλάκισης, μεταξύ άλλων για προσέλκυση ανηλίκου σε πορνεία. Μία εβδομάδα αργότερα, η Φέργκιουσον φαίνεται να αναφέρεται στο γεύμα σε άλλο email, στις 3 Αυγούστου 2009, γράφοντας: «Δεν έχω ποτέ νιώσει μεγαλύτερη συγκίνηση από την καλοσύνη ενός φίλου, όπως το κομπλιμέντο που μου κάνατε μπροστά στις κόρες μου. Ευχαριστώ, Τζέφρι, που ήσουν ο αδελφός που πάντα ήθελα».

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail τον Οκτώβριο, ο Έπσταϊν είχε γράψει σε email προς τον δικηγόρο του το 2011, ότι η Σάρα «ήταν η πρώτη που γιόρτασε την αποφυλάκισή μου με τις δύο κόρες της στο πλευρό της», μετά από τη δημόσια συγγνώμη της για τις σχέσεις της μαζί του σε συνέντευξη στο London Evening Standard.

Την ίδια περίοδο, πηγές ανέφεραν στο PEOPLE ότι οι δύο πριγκίπισσες δεν είχαν συναντήσει ποτέ τον Έπσταϊν. Η Telegraph ανέφερε επίσης ότι πηγή κοντά στη Σάρα είπε πως η μητέρα και οι κόρες δεν θυμούνται την επίσκεψη.

Ο πρίγκιπας Άντριου και η Σάρα Φέργκιουσον, εμφανίζονται στα τελευταία έγγραφα σχετικά με τον Έπσταϊν, μεταξύ άλλων μαζί με φωτογραφίες που δείχνουν τον αδελφό του βασιλιά Κάρολου σε γονατιστή θέση πάνω από μια άγνωστη γυναίκα.

Με πληροφορίες από PEOPLE

