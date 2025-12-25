Καζακστάν: Οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματός του και «γκρέμισε» χριστουγεννιάτικο δέντρο

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει βίντεο με ένα απίστευτο συμβάν στο Καζακστάν, όπου οδηγός έκανε ελιγμούς σε κεντρικό δρόμο, με αποτέλεσμα να ρίξει ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο.

Ειδικότερα, κάμερα ασφαλείας κατέγραψε την στιγμή που οδηγός προχωρούσε στην κεντρική πλατεία της πόλης Σαριάγκας στο Καζακστάν, όταν έκανε αναστροφή και μετά από μερικές στροφές έχασε τον έλεγχο και έπεσε πάνω στο δέντρο.

Εντοπίστηκε ο οδηγός που έριξε το χριστουγεννιάτικο δέντρο

Μετά το ατύχημα, ο ίδιος συνέχισε ανενόχλητος την πορεία του, χωρίς να φαίνεται να έχει επηρεαστεί από το συμβάν.

🎄In Kazakhstan, a driver went drifting and knocked down the main New Year’s tree



The incident happened on the central square in the city of Saryagash.



Later, the young man told police that he was trying to drive around the tree, lost control of the vehicle, and crashed into… pic.twitter.com/qnuJHfmPrp — NEXTA (@nexta_tv) December 24, 2025

Ωστόσο, οι αστυνομικές αρχές κατάφεραν αρχικά να τον ταυτοποιήσουν και να τον εντοπίσουν, χάρη στις κάμερες ασφαλείας.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, το αμάξι κατασχέθηκε από τις αρχές ενώ ο οδηγός πήρε πρόστιμο και φυσικά θα καλύψει την οικονομική ζημιά που προκάλεσε.

