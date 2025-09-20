ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Κατηγορίες για πραξικόπημα στη Ρουμανία: Ξεκίνησε η δίκη Γκεοργκέσκου

Ακροδεξιός υποψήφιος στη Ρουμανία κατηγορείται για απόπειρα πραξικοπήματος μετά την ακύρωση των εκλογών του 2024

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Κατηγορίες για πραξικόπημα στη Ρουμανία: Ξεκίνησε η δίκη Γκεόργκεσκου Facebook Twitter
φωτ.: EPA
0

Ένας ακροδεξιός υποψήφιος στη Ρουμανία, ο Κάλιν Γκεοργκέσκου, που πέρυσι είχε κερδίσει προεδρικές εκλογές οι οποίες όμως ακυρώθηκαν λόγω κατηγοριών για ρωσική παρέμβαση, κατηγορήθηκε επίσημα την Τρίτη ότι επιχείρησε να οργανώσει πραξικόπημα.

Οι εισαγγελικές αρχές της Βουκουρεστίου εμπλέκουν τον Γκεοργκέσκου και άλλους 21 ύποπτους σε σχέδιο να υπονομεύσουν το δημοκρατικό πολίτευμα, αφού το Συνταγματικό Δικαστήριο ακύρωσε τη νίκη του τον Δεκέμβριο. Αν κριθεί ένοχος, κινδυνεύει με ποινή φυλάκισης έως 25 χρόνια.

Μετά την ακύρωση των εκλογών, κατηγορείται πως ο Γκεοργκέσκου με τη βοήθεια μιας παραστρατιωτικής ομάδας υπό τον Χοράτιου Πότρα, ο οποίος συνελήφθη σύντομα αλλά διέφυγε, σχεδίασε βίαιες διαδηλώσεις στην πρωτεύουσα με σκοπό την ανατροπή της κυβέρνησης. Σύμφωνα με τη δικογραφία, οι συναντήσεις σχεδιασμού έγιναν σε αγρόκτημα με άλογα στην περιφέρεια της Βουκουρεστίου.

Η γενική εισαγγελία της Ρουμανίας, υπό τον Αλέξ Φλορέντζα, επιβεβαίωσε ότι ο Γκεοργκέσκου αντιμετωπίζει αυτές τις κατηγορίες. Επίσης, ο Potra έχει εκδοθεί διεθνές ένταλμα σύλληψης και φέρεται να βρίσκεται σε επικοινωνία με ρωσικές αρχές για αίτηση ασύλου.

Παράλληλα, η εισαγγελία υποστηρίζει ότι ο Γκεοργκέσκου επωφελήθηκε από εκστρατεία διαδικτυακής παραπληροφόρησης και υβριδικής επιρροής, με εμπλοκή εταιρειών που σχετίζονται με τη Ρωσία και χρήση τεχνητής νοημοσύνης για δημιουργία περιεχομένου. Ενώ αυτές οι κατηγορίες δεν συμπεριλαμβάνουν επισήμως την ξένη παρέμβαση ως κατηγορία, θεωρούνται κρίσιμες για την αποτίμηση της υπόθεσης.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζ.Ντ. Βανς, και άλλες φιλορωσικές ομάδες στην Ευρώπη είχαν ταχθεί υπέρ του Γκεοργκέσκου, ενώ ο νυν πρόεδρος της Ρουμανίας, Νικουσόρ Νταν, υποστήριξε ότι η ανάλυση της εισαγγελίας αποτελεί απόδειξη ότι η Μόσχα προσπάθησε να επηρεάσει αποφασιστικά την εκλογική διαδικασία του 2024.  Ο Γκεοργκέσκου έχει αρνηθεί κάθε σύνδεση με τη Ρωσία και τις κατηγορίες.

Με πληροφορίες από Financial Times, Reuters

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ρουμανία: Συλλήψεις για σχέδιο ανατροπής του πολιτεύματος, με εμπλοκή 101χρονου στρατιωτικού

Διεθνή / Ρουμανία: Συλλήψεις για σχέδιο ανατροπής του πολιτεύματος, με εμπλοκή 101χρονου στρατιωτικού

Η ένταση στη Ρουμανία έχει κορυφωθεί από τον Δεκέμβριο, όταν το Ανώτατο Δικαστήριο ακύρωσε τις προεδρικές εκλογές, επικαλούμενο πιθανή ρωσική παρέμβαση υπέρ του ακροδεξιού Καλίν Γκεοργκέσκου
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Από τη Φλόριντα στη Λουιζιάνα: Το «ντόμινο» των αντιεμβολιαστών απειλεί τα σχολεία

Διεθνή / Από τη Φλόριντα στη Λουιζιάνα: Το «ντόμινο» των αντιεμβολιαστών απειλεί τα σχολεία

Ο Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζ. και οι σύμμαχοί του πιέζουν Ρεπουμπλικάνους κυβερνήτες να καταργήσουν τους εμβολιασμούς στα σχολεία - Ποιες πολιτείες αντιστέκονται και ποιοι φοβούνται «ντόμινο» κατά της δημόσιας υγείας
LIFO NEWSROOM
Ο Ισραηλινοαμερικανός όμηρος που απελευθερώθηκε από τη Χαμάς επιστρέφει στον στρατό

Διεθνή / Ο Ισραηλινοαμερικανός όμηρος που απελευθερώθηκε από τη Χαμάς επιστρέφει στον στρατό

Ο νεαρός στρατιώτης, που μεγάλωσε στις ΗΠΑ και μετακόμισε στο Ισραήλ στα 18 του για να καταταγεί εθελοντικά στη ταξιαρχία Γκολάνι, είχε απαχθεί από τη Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023
LIFO NEWSROOM
Ιράν: Διαδηλώσεις στη μνήμη της Μάχσα Αμινί – Καταγγελίες για καταστολή και νέους κινδύνους θανάσιμης ποινής

Διεθνή / Ιράν: Διαδηλώσεις στη μνήμη της Μάχσα Αμινί – Καταγγελίες για καταστολή και νέους κινδύνους θανάσιμης ποινής

Αν και οι φετινές κινητοποιήσεις ήταν μικρότερες σε μέγεθος από αυτές του 2022, οι συγκεντρωμένοι επανέλαβαν τα αιτήματα για τερματισμό του καθεστώτος
LIFO NEWSROOM
Η ICE ανοίγει 300 νέα γραφεία και σχεδιάζει το μεγαλύτερο κυνήγι μεταναστών στην ιστορία των ΗΠΑ

Διεθνή / Η ICE ανοίγει 300 νέα γραφεία και σχεδιάζει το μεγαλύτερο κυνήγι μεταναστών στην ιστορία των ΗΠΑ

Η ICE προχωρά σε μαζική επέκταση με 300 νέα γραφεία και 10.000 προσλήψεις πρακτόρων και νομικών - Ποιες πολιτείες στοχεύονται και τι σημαίνει η “ICE Surge” για τη μετανάστευση στις ΗΠΑ
LIFO NEWSROOM
«Έξυπνη» κυβερνοεπίθεση αναστατώνει ευρωπαϊκά αεροδρόμια – Καθυστερήσεις και ακυρώσεις στο Χίθροου και τις Βρυξέλλες

Διεθνή / «Έξυπνη» κυβερνοεπίθεση αναστατώνει ευρωπαϊκά αεροδρόμια – Καθυστερήσεις και ακυρώσεις στο Χίθροου και τις Βρυξέλλες

Οι επιβάτες που ταξιδεύουν σήμερα στην Ευρώπη προειδοποιούνται να ελέγχουν την κατάσταση της πτήσης τους και να προσέρχονται εγκαίρως
LIFO NEWSROOM
 
 