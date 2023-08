Kαταρρίφθηκε drone πάνω από τη Μόσχα

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε την καταστροφή ενός drone πάνω από την περιοχή Βοκρεσένσκι στη Μόσχα σε συνέχεια παρόμοιων περιστατικών το τελευταίο διάστημα.

Συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας κατέρριψαν τηλεκατευθυνόμενο drone, ανακοίνωσε μέσω Telegram ο δήμαρχος της Μόσχας Σεργκέι Σαμπιάνιν. To μη επανδρωμένο αεροσκάφος, όπως υποστήριξε, πλησίαζε την πρωτεύουσα της Ρωσίας τις πρώτες πρωινές ώρες. Δεν υπήρξαν θύματα ή ζημιές.

Ρωσικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν πως δεκάδες πτήσεις καθυστέρησαν στα αεροδρόμια της πόλης, όπως συμβαίνει πρακτικά καθημερινά τις τελευταίες ημέρες εξαιτίας των επιδρομών της Ουκρανίας με UAVs, οι οποίες έχουν πολλαπλασιαστεί τους τελευταίους μήνες.

Andy Vermaut shares:War in Ukraine: Drones strike deep in Russian territory, Moscow says: Ukraine sent waves of drones deep into western Russia in more than four hours of nighttime attacks that struck military assets, Russian officials and… Thank you. https://t.co/PdcfV3WQ43 pic.twitter.com/YhhMMtlruW