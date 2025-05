Κασμίρ: Αναφορές για εκρήξεις σε αεροδρόμιο στο υπό ινδική διοίκηση Τζαμού

Πολλαπλές εκρήξεις και ήχοι σειρήνων αναφέρονται στην πόλη Τζαμού στο υπό ινδική διοίκηση Κασμίρ.

Αξιωματούχος Ασφαλείας δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο (AFP) ότι οι εκρήξεις σημειώθηκαν σε αεροδρόμιο.

Αυτόπτης μάρτυρας είπε στο Reuters πως είδε κόκκινες λάμψεις και εκτοξευόμενα αντικείμενα στον νυχτερινό ουρανό πάνω από την πόλη.

«Υποψίες για δυνατές εκρήξεις – βομβαρδισμούς ή πυραυλικές επιθέσεις», ανέφερε ο Shesh Paul Vaid, πρώην γενικός διευθυντής της αστυνομίας του Τζαμού και του Κασμίρ, σε ανάρτησή του στο X, ο οποίος πρόσθεσε πως αυτή τη στιγμή υπάρχει μπλακ άουτ στην περιοχή.

Complete blackout in Jammu. Loud explosions—bombing, shelling, or missile strikes suspected. Fret not—Mata Vaishno Devi is with us, and so are the valiant Indian Armed Forces.