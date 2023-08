Καρέ- καρέ η διάσωση των 8 εγκλωβισμένων σε τελεφερίκ- Πάνω από φαράγγι για ώρες

Σώθηκαν και οι οκτώ άνθρωποι, ανάμεσά τους έξι μαθητές, που είχαν εγκλωβιστεί για ώρες χθες σε καμπίνα αυτοσχέδιου τελεφερίκ στο Πακιστάν.

Η καμπίνα του τελεφερίκ κρεμόταν σε ύψος περίπου 350 μέτρων πάνω από βαθύ φαράγγι όταν έσπασε ένα από τα δύο καλώδια που το κρατούσαν, με τις εικόνες να κάνουν τον γύρο του διαδικτύου προκαλώντας φόβο και ανησυχία για τους επιβάτες.

Χρειάστηκε να περάσουν 12 ώρες από τον εγκλωβισμό των 8 ατόμων, μέχρι τη στιγμή που το πρώτο παιδί να καταφέρει να απομακρυνθεί από την καμπίνα με τη βοήθεια ελικοπτέρου. Στη συνέχεια όμως, το ελικόπτερο αναγκάστηκε λόγω των μετεωρολογικών συνθηκών και επειδή έπεφτε η νύχτα να επιστρέψει στη βάση του.

Ελικόπτερα του στρατού διεξήγαγαν επιχειρήσεις αναγνώρισης κοντά στο σημείο όπου βρισκόταν το τελεφερίκ και ένας στρατιώτης κατέβηκε με σκοινί για να δώσει στους εγκλωβισμένους τρόφιμα, νερό και φάρμακα, δήλωσε ο Τανβρίρ Ουρ Ράχμαν τοπικός αξιωματούχος.

Στη συνέχεια, μέλη των πακιστανικών ειδικών δυνάμεων χρησιμοποίησαν το καλώδιο από το οποίο κρεμόταν η καμπίνα ως εναέρια τροχαλία για να σώσουν τους υπόλοιπους εγκλωβισμένους.

