Πακιστάν: Παιδιά κρέμονται στον αέρα μέσα σε χαλασμένο τελεφερίκ - Επιχείρηση διάσωσης

Παιδιά διασώθηκαν ενώ άλλα εξακολουθούν να είναι παγιδευμένα σε τελεφερίκ που κρέμεται ψηλά πάνω από τη χαράδρα του Πακιστάν.

Αναλυτικότερα, οκτώ άνθρωποι- έξι μαθητές και οι δύο δάσκαλοί τους- εγκλωβίστηκαν σε έναν αναβατήρα στο βόρειο Πακιστάν, σε ύψος 274 μέτρων πάνω από ένα φαράγγι, όταν αυτός τέθηκε εκτός λειτουργίας, όπως ανακοίνωσαν τοπικοί αξιωματούχοι. Ένα στρατιωτικό ελικόπτερο απογειώθηκε για την διάσωσή τους, η οποία καθίσταται δύσκολη λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν την περιοχή. Σύμφωνα με τελευταίες πληροφορίες του Guardian έχουν διασωθεί δύο παιδιά.

Τα παιδιά, που έχουν εγκλωβιστεί εκεί από τις 0700 πμ περίπου (τοπική ώρα) χρησιμοποιούσαν τον αναβατήρα για να μεταβούν στο σχολείο τους στην ορεινή περιοχή του Μπαταγκράμ, η οποία βρίσκεται σε απόσταση σχεδόν 200 χιλιομέτρων βορείως της πρωτεύουσας Ισλαμαμπάντ. «Ένα καλώδιο του αναβατήρα έσπασε με αποτέλεσμα να έχει εγκλωβιστεί κόσμος 274 μέτρα πάνω από το έδαφος», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Εθνική Υπηρεσία Διαχείρισης Καταστροφών του Πακιστάν.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, το ελικόπτερο του στρατού μετέβη στην περιοχή για να επιχειρήσει διάσωση αφού απέτυχαν οι προσπάθειες επιδιόρθωσης της ζημιάς. Ο ανοιχτός εναέριος αναβατήρας σταμάτησε στα μισά της διαδρομής πάνω από ένα φαράγγι και κρέμεται από ένα και μοναδικό καλώδιο όταν έσπασε το δεύτερο, δήλωσε στο Reuters ένας αξιωματούχος διάσωσης, ο Σαρίκ Ριάζ Χατάκ. Η επιχείρηση διάσωσης είναι περίπλοκη εξαιτίας, όχι μόνο των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή, αλλά και λόγω του ότι υπάρχει ο κίνδυνος οι έλικες του ελικοπτέρου να αποσταθεροποιήσουν ακόμη περισσότερο τον αναβατήρα, εξήγησε ο ίδιος.

Οι κάτοικοι των ορεινών περιοχών στο βόρειο Πακιστάν χρησιμοποιούν συχνά αναβατήρες για να μετακινούνται από το ένα χωριό στο άλλο. Οι κάτοικοι, που διαχειρίζονται μόνοι τους το τελεφερίκ, έπρεπε να καταφύγουν στα μεγάφωνα των τζαμιών για να ειδοποιήσουν τους υπαλλήλους στην άλλη πλευρά της κοιλάδας, σε αυτή την περιοχή χωρίς δρόμο ή γέφυρα.

#Battagram_Rescue_Operation: Pakistan Army has rescued another child, leading the total number of rescued children to two. According to ISPR, operation by Pakistan Army will continue till rescue of the remaining persons @OfficialDGISPR#RadioPakistan #News #Battagram #chairlift pic.twitter.com/Iq1oPNjrem