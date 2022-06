Καμία αναφορά Ερντογάν για τα ελληνοτουρκικά στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ

Καμία αναφορά στην Ελλάδα δεν έκανε στην τοποθέτησή του ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στην τοποθέτησή του στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ.

Ο Τούρκος πρόεδρος επικεντρώθηκε στα θέματα της ατζέντας της συνόδου.

Πληροφορίες από κυβερνητικές πηγές, όπως μεταδίδει το protothema, σημειώνουν ότι στην τοποθέτηση του ο Ερντογάν δεν αναφέρθηκε καθόλου στις αναθεωρητικές του θέσεις για τα ελληνοτουρκικά, αν και έκανε νύξεις για τα της τρομοκρατίας, με αναφορές στην οργάνωση του Φετουλάχ Γκιουλέν, το PKK κ.ο.κ.

Ο Ερντογάν αναφέρθηκε στις οικονομικές συνέπειες του πολέμου στην Ουκρανία, με έμφαση στον πληθωρισμό που ταλαιπωρεί ιδιαίτερα την Τουρκία.

Σύντομη συνομιλία Δένδια με Ερντογάν και Τσαβούσογλου

Να σημειωθεί ότι νωρίτερα, ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας συνομίλησε με τον Τούρκο ομόλογό του Μεβλούτ Τσαβούσογλου, τον πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, τον διευθυντή επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας Φαχρετίν Αλτούν και τον εκπρόσωπος της προεδρίας, Ιμπραΐμ Καλίν.

Στο πηγαδάκι συμμετείχε ο Λιθουανός ΥΠΕΞ, Γκαμπρέλιους Λαντσμπέργκις, ο Πολωνός Ζμπίγκνιεφ Ράου και ο Πορτογάλος Ζοάο Γκόμες Κραβίνιο.

Ι had a brief social encounter with #Turkey President @RTErdogan & FM @MevlutCavusoglu together with counterparts 🇱🇹@GLandsbergis, 🇵🇱@RauZbigniew & 🇵🇹@JoaoCravinho ahead of the opening session of today's #NATOSummit in #Madrid. pic.twitter.com/WJ1DR97nDy