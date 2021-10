Ένα μικρό αεροσκάφος συνετρίβη κοντά σε σχολείο σε κατοικημένη περιοχή στο Σαν Ντιέγκο της Καλιφόρνια.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, αυτόπτες μάρτυρες είδαν το αεροσκάφος να πέφτει πάνω σε αρκετά σπίτια, που καταστράφηκαν ενώ υπάρχουν και αναφορές για τραυματίες.

Αυτόπτες μάρτυρες είπαν ότι το αεροπλάνο συγκρούστηκε με φορτηγό της UPS και στη συνέχεια έπεσε πάνω σε τουλάχιστον ένα σπίτι, το οποίο τυλίχθηκε στις φλόγες.

Σε ανάρτησή του σχολείο ανέφερε ότι όλοι οι μαθητές είναι καλά και πως το αεροσκάφος συνετρίβη λίγα τετράγωνα πιο μακριά.

If you live in @CityofSantee, please avoid the area near the 9900 block of N. Magnolia Avenue. @SanteeFire @SDSOSantee and other first responders are at the scene of a plane crash. This is a developing situation. We appreciate your patience and cooperation.

BREAKING: A plane has crashed near Santana High School in Santee, California, damaging multiple homes.

The fire department is on the way; I'm praying no one was inside but nobody knows for sure.