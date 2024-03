Και σε νέα φωτογραφία της Κέιτ Μίντλετον διαπιστώνουν photoshop φωτογραφικά πρακτορεία

Ακόμα μία φωτογραφία της Κέιτ Μίντλετον έχει υποστεί επεξεργασία από photoshop και εντοπίστηκε από διεθνή φωτογραφικά πρακτορεία, στον απόηχο της πρώτης δημόσιας εμφάνισης της πριγκίπισσας μετά τη μακρά απουσία για λόγους υγείας και το «photogate» που ακολούθησε.

Η φωτογραφία απεικονίζει τη βασίλισσα Ελισάβετ περιτριγυρισμένη από τα εγγόνια της και είχε τραβηχτεί από την Κέιτ Μίντλετον.

Σήμερα, το πρακτορείο Getty Images ανέφερε σε ανακοίνωσή του: «Η Getty Images επιβεβαιώνει ότι, σύμφωνα με την πολιτική της, έχει τοποθετήσει μια ειδική σημείωση στη φωτογραφία που αναφέρει ότι η εικόνα έχει βελτιωθεί ψηφιακά από την πηγή».

BREAKING: Image of Queen Elizabeth II was 'digitally enhanced at source', Getty picture agency says Read more: https://t.co/2RlZA0o7f0

Η φωτογραφία δημοσιεύθηκε από το Παλάτι του Κένσινγκτον τον Απρίλιο του 2023, με την αφορμή των 97ων γενεθλίων της βασίλισσας. Το παλάτι μοιράστηκε τη φωτογραφία στις 21 Απριλίου πέρυσι, λέγοντας ότι τραβήχτηκε από την πριγκίπισσα της Ουαλίας στο Balmoral το καλοκαίρι του 2022.

Η αμερικανική New York Post δημοσίευσε χθες άρθρο όπου αναφέρει πως η συγκεκριμένη φωτογραφία της Κέιτ με την Ελισάβετ και τα εγγόνια της, έχει υποστεί επεξεργασία σε τουλάχιστον έξι σημεία.

Χθες, Δευτέρα, ήρθε στη δημοσιότητα από τη βρετανική The Sun, ένα βίντεο που δείχνει την Κέιτ Μίντλετον με τον πρίγκιπα Ουίλιαμ να περπατούν σε κατάστημα κοντά στην κατοικία τους στο Γουίνδσορ. Είναι το πρώτο βίντεο της Κέιτ μετά την μακρά απουσία της λόγω της επέμβασης στην κοιλιά στην οποία υποβλήθη.

#KateMiddleton seemed to be in good spirits while out and about with #PrinceWilliam Saturday. https://t.co/kLUsfvt3b2 (🎥: TMZ/The Sun) pic.twitter.com/EqbtVojBcw