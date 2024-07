«Justice for Prince Louis»: Γιατί ο Ουίλιαμ και η Κέιτ άφησαν τον πρίγκιπα Λούις «μόνο στο σπίτι» το Σαββατοκύριακο;

«Justice for Prince Louis» (Δικαιοσύνη για τον πρίγκιπα Λούις) ζητούν οι θαυμαστές του βενιαμίν της οικογένειας του πρίγκιπα και της πριγκίπισσας της Ουαλίας. Ο 6χρονος ζωηρός πρίγκιπας, όπως όλα δείχνουν, έμεινε σπίτι αυτό το Σαββατοκύριακο σε αντίθεση με τα δύο μεγαλύτερα αδέλφια του που απόλαυσαν μια έξοδο με τους γονείς τους.

Ο 10χρονος πρίγκιπας Τζορτζ ταξίδεψε στο Βερολίνο μαζί με τον πατέρα του, πρίγκιπα Ουίλιαμ, για να στηρίξουν από την κερκίδα των επισήμων την Εθνική Αγγλίας, που έπαιξε με την Ισπανία στον τελικό του Euro 2024. Η 9χρονη πριγκίπισσα Σάρλοτ συνόδευσε την μητέρα της, Κέιτ Μίντλετον, στον τελικό ανδρών του Γουίμπλεντον και είχε την ευκαιρία να δει τη μέλλουσα βασίλισσα να απονέμει το τρόπαιο στον νικητή Κάρλος Αλκαράθ ενώ είχε και μια σύντομη συνομιλία μαζί του.

Οι θαυμαστές του πρίγκιπα Λούις αναρωτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης γιατί οι γονείς του τον άφησαν σπίτι, με πρώτη την δημοσιογράφο της Washington Post, Έλα Μπροκγουέι. «Ο Τζορτζ πηγαίνει στον τελικό του Euro... Η Σάρλοτ πηγαίνει στον τελικό του Γουίμπλεντον... Ο Τζορτζ και η Σάρλοτ πηγαίνουν στη συναυλία της Τέιλορ Σουίφτ... Δικαιοσύνη για τον πρίγκιπα Λούις!», έγραψε η δημοσιογράφος στον λογαριασμό της στο X (πρώην Twitter).

George gets Euros final … Charlotte gets Wimbledon final … George and Charlotte get Taylor Swift concert … justice for Prince Louis! https://t.co/PIR6HHFtRh