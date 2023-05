Ιταλία: Πλημμύρες λόγω κακοκαιρίας– 900 κάτοικοι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους

Εκτεταμένες πλημμύρες προκάλεσε στην Ιταλία το κύμα κακοκαιρίας.

Αναλυτικότερα, οι πλημμύρες σημειωθήκαν στις περιφέρειες Εμίλια Ρομάνια και Μάρκε.

Όλο το κέντρο της πόλης Ριτσιόνε έχει πλημμυρίσει, ενώ στην πόλη Φαέντσα αποφασίσθηκε η εκκένωση 150 κατοικιών. Συνολικά, στην Εμίλια Ρομάνια εννιακόσιοι άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους με την βοήθεια της Πολιτικής Προστασίας. Στην Μπολόνια, στο Φορλί και στην ευρύτερη περιοχή της Ραβένα τα σχολεία έμειναν σήμερα κλειστά.

Σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προβλέψεις, οι βροχοπτώσεις θα συνεχιστούν και τις επόμενες ώρες, με κίνδυνο υπερχείλισης του ποταμού Μίζα, στην περιοχή της Σενιγκάλια, όπου οι πλημμύρες είχαν προκαλέσει 11 νεκρούς το περασμένο φθινόπωρο.

