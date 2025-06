Ιταλία: Βρέθηκε η σορός Βρετανού που αγνοούνταν από την Πρωτοχρονιά

Τραγική κατάληξη είχε η υπόθεση εξαφάνισης δύο Βρετανών πεζοπόρων στις Δολομιτικές Άλπεις της Ιταλίας, καθώς το Σάββατο εντοπίστηκε η σορός του 36χρονου Aziz Ziriat, που αγνοούνταν από την Πρωτοχρονιά.

Η σορός του βρέθηκε σε απόκρημνο σημείο με χιόνι, στη νότια πλευρά του βουνού Carè Alto, σε απόσταση περίπου ενός χιλιομέτρου από εκεί όπου είχε βρεθεί μήνες νωρίτερα το πτώμα του φίλου του, Sam Harris.

Οι δύο άνδρες, και οι δύο από το Λονδίνο, είχαν ξεκινήσει πεζοπορία την 1η Ιανουαρίου και η τελευταία τους γνωστή τοποθεσία ήταν κοντά στην ορεινή καλύβα Casina Dosson, στην περιοχή της λίμνης Garda. Ο συναγερμός σήμανε πέντε ημέρες αργότερα, όταν δεν επέστρεψαν στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπως ήταν προγραμματισμένο.

2 British hikers took a daring New Year's Day hike in Italy's Dolomites and it cost them their lives.



Aziz Ziriat, 36, and Samuel Harris, 35, vanished while trying to scale a 3000-meter peak.



