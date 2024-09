Ισραηλινή επίθεση στη Βηρυτό: Στόχος ο Ιμπραήμ Ακίλ, νούμερο 2 στη Χεζμπολάχ

Ο στόχος της ισραηλινής αεροπορικής επιδρομής στην πρωτεύουσα του Λιβάνου, Βηρυτό, πριν από λίγο ήταν ο Ιμπραήμ Ακίλ, αναφέρουν πηγές ασφαλείας στα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

Ο Ιμπραήμ Ακίλ είναι μέλος του Συμβουλίου Τζιχάντ, του κορυφαίου στρατιωτικού οργάνου της Χεζμπολάχ. Καταζητείται επίσης από τις ΗΠΑ για το ρόλο του στη βομβιστική επίθεση του 1983 σε στρατώνα των Αμερικανών πεζοναυτών στη Βηρυτό, καθώς και για την καθοδήγηση της σύλληψης Αμερικανών και Γερμανών ομήρων στο Λίβανο τη δεκαετία του 1980.

Οι ΗΠΑ είχαν επικηρύξει τον Ακίλ με 7 εκατομμύρια δολάρια.

Το Γαλλικό Πρακτορείο (AFP) επικαλείται πηγή προσκείμενη στη Χεζμπολάχ, η οποία επιβεβαίωσε ότι ο Ακίλ -ο δεύτερος στην ιεραρχία της υποστηριζόμενης από το Ιράν οργάνωσης- σκοτώθηκε στο χτύπημα.

Aqil commanded #Hezbollah's operations in #Syria for years & built a tight-knit operational relationship with #Russia's Spetsnaz.



His leadership contributed to years of brutal sieges, mass displacement & demographic engineering & tens of thousands of deaths. https://t.co/qFBDBIS0n8