Λίβανος: «Στοχευμένη» επίθεση του Ισραήλ στην πρωτεύουσα Βηρυττό

«Στοχευμένη» επίθεση στην πρωτεύουσα του Λιβάνου, Βηρυττό, εξαπέλυσαν πριν λίγο οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις δεν ανακοίνωσαν σε ποια περιοχή βομβάρδισαν τα μαχητικά αεροσκάφη τους, ούτε ποιος ήταν ο στόχος της αεροπορικής επιδρομής. Διεθνή μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι πυκνός καπνός και ισχυρός θόρυβος ακούστηκε στα νότια προάστια της Βηρυττού. Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου, NNA, μετέδωσε ότι πέντε παιδιά είναι μεταξύ των θυμάτων, στη νότια Βηρυτό, προσθέτοντας ότι ένα αεροσκάφος F35 στόχευσε την κατοικημένη περιοχή με δύο πλήγματα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η ισραηλινή επίθεση στην πρωτεύουσα του Λιβάνου έγινε σε πυκνοκατοικημένη περιοχή με καταστήματα και αγορές στις 16:00, τοπική ώρα, ελεγχόμενη από τη Χεζμπολάχ. Ένας ανώτερος αξιωματούχος της Χεζμπολάχ ήταν ο στόχος της ισραηλινής αεροπορικής επιδρομής στη νότια Βηρυτό, δήλωσε αξιωματούχος ασφαλείας του Λιβάνου στο CNN.

Σε μια από τις τελευταίες ενημερώσεις του, ο ισραηλινός στρατός υποστήριξε ότι έπληξε μια στρατιωτική τοποθεσία της Χεζμπολάχ στην πόλη Κφαρ Κίλα του νότιου Λιβάνου και πως εξαπέλυσε την επίθεση αφού εντόπισε ένα από τα μέλη της οργάνωσης να εισέρχεται στην τοποθεσία, σύμφωνα με τον IDF.

Είναι προφανές ότι η ισραηλινή επίθεση στην Βηρυττό είναι απάντηση στην εκτόξευση δεκάδων ρουκετών από την Χεζμπολάχ προς ισραηλινά εδάφη, νωρίτερα σήμερα.

Πριν από περίπου δύο ώρες, το μεσημέρι της Παρασκευής, η Χεζμπολάχ εξαπέλυσε περίπου 140 ρουκέτες προς το Ισραήλ. Σύμφωνα με την Χεζμπολάχ, το μπαράζ ρουκετών προς το Ισραήλ πραγματοποιήθηκε σε αντίποινα των εκρήξεων σε 5.000 βομβητές και εκατοντάδες ασυρμάτους της Χεζμπολάχ που είχαν ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 39 μέλη της Χεζμπολάχ και να τραυματιστούν τουλάχιστον 2.000.

A major Israeli strike in Beirut’s southern suburbs, only the third of the war. It likely targeted a senior Hezbollah official. Israel is escalating with abandon, never mind US efforts to contain the conflict. pic.twitter.com/GEmhzSUtmO