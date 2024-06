Ισραήλ: Στους δρόμους του Τελ Αβίβ χιλιάδες πολίτες - Είναι η μεγαλύτερη διαδήλωση που έγινε ως τώρα

Σχεδόν 10.000 άνθρωποι το βράδυ του Σαββάτου συγκεντρώθηκαν σε πόλεις του Ισραήλ, απαιτώντας από τον Μπενιαμίν Νετανιάχου να τερματίσει τον πόλεμο στη Γάζα.

Τόσο το Τελ Αβίβ όσο και άλλες πόλεις του Ισραήλ πλημμύρισαν από διαδηλωτές, απαιτώντας για άλλη μία φορά από την κυβέρνηση να συμφωνήσει για την απελευθέρωση των ομήρων, που εξακολουθεί να κρατά η Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας. Σύμφωνα μάλιστα με το Φόρουμ Οικογενειών των Ομήρων και των Εξαφανισθέντων, ήταν η μεγαλύτερη διαδήλωσε που έχει γίνει μετά το ξέσπασμα του πολέμου.

One more photo from the protest in Tel Aviv tonight. Yup, just a handful of deluded leftists… pic.twitter.com/6UDIurm1f8

🚨BREAKING: POLICE CLASHES WITH PROTESTERS IN TEL AVIV- INJURIES REPORTED.



Calvary rushed right through the protest and ended up knocking an israeli down while moving over her body with their horses! pic.twitter.com/DsZkCopf9K