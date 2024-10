Ισραήλ: Πυραυλική επίθεση της Χαμάς κατά του Τελ Αβίβ στον έναν χρόνο ανήμερα της 7ης Οκτωβρίου - Ήχησαν σειρήνες

Πυραυλική επίθεση κατά του Τελ Αβίβ εξαπέλυσε η Χαμάς, ανήμερα του ενός χρόνου από την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023, με αποτέλεσμα να σημάνουν σειρήνες στην πόλη και το κεντρικό Ισραήλ.

«Ο κατακλυσμός του Αλ Ακσά επανέφερε τον κατακτητή στην αφετηρία και απείλησε την ύπαρξή του», δήλωσε ο πρώην ηγέτης της Χαμάς, Χάλεντ Μεσάαλ, χρησιμοποιώντας την ονομασία που δόθηκε από τη Χαμάς στην άνευ προηγουμένου επίθεση κατά του ισραηλινού εδάφους στις 7 Οκτωβρίου 2023, η οποία πυροδότησε τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας.

Israeli media: From the place where the rocket fell in the suburbs of Tel Aviv pic.twitter.com/qwtRQtMLbf