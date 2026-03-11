ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Φωτιά σε λεωφορείο στην Ελβετία: Προκλήθηκε από «περιθωριοποιημένο και διαταραγμένο» άνδρα που αυτοπυρπολήθηκε

Σύμφωνα με δηλώσεις εισαγγελέα, «δεν υπάρχει απολύτως κανένα στοιχείο που να υποδηλώνει ότι πρόκειται για τρομοκρατική ενέργεια»

The LiFO team
The LiFO team
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΕΛΒΕΤΙΑ ΦΩΤΙΑ Facebook Twitter
Φωτογραφία: EPA
0

Η αστυνομία που ερευνά την πυρκαγιά σε λεωφορείο που στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον έξι άτομα στη δυτική Ελβετία δήλωσε ότι πιστεύει ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε από έναν «περιθωριοποιημένο και διαταραγμένο» Ελβετό που βρισκόταν στο λεωφορείο και έβαλε φωτιά στον εαυτό του.

Το όχημα, το οποίο λειτουργούσε ως υπηρεσία μεταφοράς επιβατών και αλληλογραφίας, τυλίχθηκε στις φλόγες το βράδυ της Τρίτης στο Kerzers, μια πόλη περίπου 5.000 κατοίκων.

«Σύμφωνα με κατάθεση μάρτυρα ένας άνδρας... ελβετικής καταγωγής επιβιβάστηκε στο λεωφορείο κουβαλώντας τσάντες. Σε κάποιο σημείο, έριξε πάνω του μια εύφλεκτη ουσία και έβαλε φωτιά στον εαυτό του», δήλωσε ο εισαγγελέας του καντονιού Φρίμπουργκ, Ραφαέλ Μπουρκίν, σε συνέντευξη Τύπου την Τετάρτη.

Ανέφερε ότι η οικογένεια του άνδρα, ο οποίος ήταν από το καντόνι της Βέρνης και ήταν 60 ετών, είχε πρόσφατα δηλώσει την εξαφάνισή του και ότι «τα μέχρι στιγμής στοιχεία τον περιγράφουν ως περιθωριοποιημένο και διαταραγμένο άτομο».

Φωτιά σε λεωφορείο στην Ελβετία: Προκλήθηκε από «περιθωριοποιημένο και διαταραγμένο» άνδρα που αυτοπυρπολήθηκε Facebook Twitter
Φωτογραφία: EPA

«Δεν υπάρχει απολύτως κανένα στοιχείο που να υποδηλώνει ότι πρόκειται για τρομοκρατική ενέργεια», δήλωσε ο εισαγγελέας, προσθέτοντας ότι «φαίνεται ότι το άτομο αυτό βρίσκεται μεταξύ των νεκρών».

Οι εισαγγελείς έχουν ξεκινήσει ποινική έρευνα.

Εκτός από τους έξι νεκρούς, πέντε άτομα τραυματίστηκαν στην πυρκαγιά. Η αστυνομία δεν μπόρεσε να πει πόσοι επιβάτες βρίσκονταν στο λεωφορείο εκείνη τη στιγμή.

Ο υπεύθυνος επικοινωνίας της Αστυνομίας του Φρίμπουργκ δήλωσε ότι δύο από τα θύματα βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση, ενώ ένα τρίτο μπόρεσε να επιστρέψει στο σπίτι του κατά τη διάρκεια της νύχτας. Τα θύματα ήταν ηλικίας μεταξύ 17 και 65 ετών, ανέφεραν οι αρχές, χωρίς να δώσουν λεπτομέρειες σχετικά με την εθνικότητά τους.

Ο Ελβετός πρόεδρος, Guy Parmelin, η χώρα του οποίου επλήγη από μια καταστροφική πυρκαγιά την παραμονή της Πρωτοχρονιάς στο χιονοδρομικό κέντρο Crans-Montana, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων.

Φωτιά σε λεωφορείο στην Ελβετία: Προκλήθηκε από «περιθωριοποιημένο και διαταραγμένο» άνδρα που αυτοπυρπολήθηκε Facebook Twitter
Ο Ελβετός πρόεδρος (δεύτερος από τα δεξιά) Φωτογραφία: EPA

«Είμαι συγκλονισμένος και λυπημένος που άνθρωποι στην Ελβετία έχασαν για άλλη μια φορά τη ζωή τους σε μια σοβαρή πυρκαγιά», δήλωσε.

Με πληροφορίες από Guardian

 
Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ ΙΡΑΝ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ ΙΣΡΑΗΛ

Διεθνή / Τραμπ για Ιράν: «Θα τελειώσει σύντομα ο πόλεμος. Δεν έχει μείνει τίποτα άλλο να στοχεύσουμε»

«Ο πόλεμος πηγαίνει εξαιρετικά. Είμαστε πολύ μπροστά από το χρονοδιάγραμμα. Έχουμε προκαλέσει περισσότερη ζημιά από ό,τι περιμέναμε, ακόμα και μέσα στην αρχική περίοδο των έξι εβδομάδων», αναφέρει ο Τραμπ
THE LIFO TEAM
ΧΑΡΒΕΪ ΓΟΥΑΪΝΣΤΙΝ

Διεθνή / Χάρβεϊ Γουάινστιν: «Το λάθος μου ήταν ότι απατούσα τη γυναίκα μου, όχι η σεξουαλική επίθεση»

Ο πρώην παραγωγός του Χόλιγουντ Χάρβεϊ Γουάινστιν μίλησε μέσα από τη φυλακή στο The Hollywood Reporter, περιγράφοντας τη ζωή του ως «κόλαση», επαναλαμβάνοντας ότι αρνείται τις κατηγορίες σεξουαλικής κακοποίησης και πως τον βαραίνει να σκέφτεται πως ειναι το κεντρικό πρόσωπο του κινήματος #MeToo
THE LIFO TEAM
Νορβηγία: Έχουν ξεκινήσει οι προετοιμασίες για πιθανή μεταμόσχευση πνεύμονα στην πριγκίπισσα Μέτε-Μάριτ

Διεθνή / Νορβηγία: Έχουν ξεκινήσει οι προετοιμασίες για πιθανή μεταμόσχευση πνεύμονα στην πριγκίπισσα Μέτε-Μάριτ

Πάσχει από πνευμονική ίνωση από το 2018, μια εκφυλιστική νόσο που προκαλεί ουλές στους πνεύμονες, καθιστώντας όλο και πιο δύσκολη την αναπνοή και τη σωστή οξυγόνωση του οργανισμού.
THE LIFO TEAM
 
 