Πόσα «αξίζει» ο Ντόναλντ Τραμπ το 2026; Αυτή είναι η περιουσία του

Η δεύτερη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ ως πρόεδρος, έχει μέχρι στιγμής αποδειχθεί ιδιαίτερα επωφελής για τον δισεκατομμυριούχο ηγέτη.

Είτε πρόκειται για συμφωνίες στη Μέση Ανατολή, για τις δραστηριότητες του στα κρυπτονομίσματα, είτε για τη φιλοξενία σημαντικών προσωπικοτήτων στα ακίνητά του, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει αποδείξει ότι εκείνος και η οικογένειά του παραμένουν ενεργοί επιχειρηματικά.

Σύμφωνα με την τελευταία λίστα του Forbes με τους δισεκατομμυριούχους του κόσμου, η περιουσία του Αμερικανού προέδρου φτάνει τα 6,5 δισεκατομμύρια δολάρια, αυξημένη κατά 1,4 δισεκατομμύρια σε σχέση με πέρυσι, κατατάσσοντάς τον στην 645η θέση ανάμεσα στους 3.428 δισεκατομμυριούχους παγκοσμίως, από την 700ή το 2025.

Η αύξηση αυτή οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στις δραστηριότητές του στον χώρο των κρυπτονομισμάτων. Την περασμένη χρονιά, ο Τραμπ κέρδισε περίπου 550 εκατομμύρια δολάρια από πωλήσεις κρυπτονομισμάτων που εκδόθηκαν από την World Liberty Financial, την εταιρεία κρυπτονομισμάτων που ίδρυσε με την οικογένειά του τον Σεπτέμβριο του 2024.

Επιπλέον, ο ίδιος και οι συνεργάτες του, ανάμεσα στους οποίους ο δισεκατομμυριούχος ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ και μέλη της οικογένειάς του, πούλησαν το 49% της World Liberty Financial στην Aryam Investment, μια εταιρεία που υποστηρίζεται από τον εθνικό σύμβουλο ασφαλείας των ΗΑΕ και μέλος της βασιλικής οικογένειας, Σεΐχη Τανούν μπιν Ζαγέντ Αλ Ναχιάν. Η συμφωνία αυτή απέφερε στον Τραμπ περίπου 200 εκατομμύρια δολάρια ακόμα, σύμφωνα με το Forbes. Ο Τραμπ διατηρεί ακόμα εκατομμύρια tokens, τόσο της World Liberty Financial ($WLFI) όσο και του memecoin του, $TRUMP. Παρά την υποτίμησή τους στην εκτίμηση του Forbes, η αξία τους φτάνει σχεδόν τα 570 εκατομμύρια δολάρια συνολικά.

Επιπλέον, η αξία του υπόλοιπου 38% της World Liberty Financial, που εκδίδει το stablecoin USD1, εκτιμάται στα 240 εκατομμύρια δολάρια. Η προσωπική του περιουσία ενισχύθηκε επίσης από δικαστικά θέματα. Τον Αύγουστο, ένα δικαστήριο εφέσεων ακύρωσε την ποινή 517 εκατομμυρίων δολαρίων που του είχε επιβληθεί σε υπόθεση πολιτικής απάτης στη Νέα Υόρκη, απαλείφοντας μια μεγάλη οικονομική υποχρέωση από τα βιβλία του, ενώ η γενική εισαγγελέας της Νέας Υόρκης, Λετίτια Τζέιμς, άσκησε έφεση.

Ταυτόχρονα, άλλα περιουσιακά του στοιχεία, όπως η βίλα Mar-a-Lago στη Φλόριντα, έχουν αυξήσει την αξία τους χάρη στην πολιτική προβολή και τις επισκέψεις υποστηρικτών. Η βίλα, που αγόρασε το 1985 έναντι περίπου 10 εκατομμυρίων δολαρίων, εκτιμάται τώρα στα 560 εκατομμύρια, ενώ τα δέκα γήπεδα γκολφ του έχουν φτάσει συνολική αξία 550 εκατομμυρίων δολαρίων, από 340 εκατομμύρια πέρυσι. Η συνολική του αξία θα ήταν ακόμα μεγαλύτερη αν δεν είχε υποχωρήσει πρόσφατα η αγορά των κρυπτονομισμάτων και οι μετοχές της Trump Media and Technology Group (TMTG), της μητρικής εταιρείας του Truth Social.

Τον Σεπτέμβριο, η περιουσία του είχε φτάσει ρεκόρ 7,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αλλά οι 15 εκατομμύρια tokens της World Liberty Financial υποτιμήθηκαν πάνω από 64%, και η μετοχή της TMTG έφτασε σε ιστορικό χαμηλό, μειώνοντας την αξία της συμμετοχής του στα 1,2 δισεκατομμύρια δολάρια.

Παρά τις διακυμάνσεις στις νέες επιχειρηματικές του δραστηριότητες, ο Τραμπ παραμένει οικονομικά ασφαλής, έχοντας ήδη εξασφαλίσει εκατοντάδες εκατομμύρια πριν οι πιο πιστοί επενδυτές καταλάβουν την πραγματική αξία των προϊόντων που προωθεί.

Με πληροφορίες από Forbes