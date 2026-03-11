ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Ιράν: Περίπου 12 νάρκες τοποθέτησε η Τεχεράνη στα Στενά του Ορμούζ

Ο αμερικανικός στρατός υποστήριξε ότι την Τρίτη βύθισε 16 ιρανικά πλοία ναρκοθέτησης

The LiFO team
The LiFO team
ΣΤΕΝΑ ΤΟΥ ΟΡΜΟΥΖ ΙΡΑΝ ΝΑΡΚΕΣ ΗΠΑ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: Unsplash
0

Το Ιράν φέρεται να τοποθέτησε περίπου δώδεκα νάρκες στα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με όσα ανέφεραν σήμερα δύο πηγές που έχουν γνώση του θέματος.

Η συγκεκριμένη κίνηση ενδέχεται να περιπλέξει το άνοιγμα αυτού του στενού, θαλάσσιου διαύλου, μιας σημαντικής οδού για τη ναυσιπλοΐα και το εμπόριο πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Οι εξαγωγές πετρελαίου και LNG μέσω του Ορμούζ έχουν ουσιαστικά σταματήσει λόγω του πολέμου που ξεκίνησε πριν από 12 ημέρες από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ. Οι εξελίξεις αυτές οδήγησαν στην εκτόξευση των τιμών της ενέργειας παγκοσμίως.

Τι είναι γνωστό για τις νάρκες στα Στενά του Ορμούζ

Η μία πηγή είπε ότι η τοποθεσία των περισσότερων ναρκών είναι γνωστή, αλλά απέφυγε να διευκρινίσει πώς σκοπεύουν να χειριστούν το θέμα οι ΗΠΑ.

Το αμερικανικό δίκτυο CNN είχε μεταδώσει πρώτο την Τρίτη τη ναρκοθέτηση των Στενών.

Το Ιράν απειλούσε ανέκαθεν ότι θα απαντούσε, αν δεχόταν επίθεση, τοποθετώντας νάρκες στο Στενό. Περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου και LNG περνά από το Ορμούζ.

Ο αμερικανικός στρατός λέει ότι έβαλε στο στόχαστρο και βύθισε 16 ιρανικά πλοία ναρκοθέτησης την Τρίτη. Όμως μέχρι στιγμής το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ αποφεύγει να προσφέρει προστατευτική συνοδεία στα εμπορικά πλοία που διέρχονται από την περιοχή.

Με πληροφορίες από Reuters

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΡΑΜΠ ΙΡΑΝ ΝΑΡΚΕΣ ΣΤΕΝΑ ΟΡΜΟΥΖ

Διεθνή / Τραμπ: «Εάν το Ιράν δεν αφαιρέσει τις νάρκες από τα Στενά του Ορμούζ, θα υπάρξουν συνέπειες άνευ προηγουμένου»

Η προειδοποίηση Τραμπ, το μήνυμα Νετανιάχου «προς τον λαό του Ιράν» και η στάση της Τεχεράνης εν μέσω των κλιμακούμενων εντάσεων στη Μέση Ανατολή
THE LIFO TEAM
ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ ΙΡΑΝ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ ΙΣΡΑΗΛ

Διεθνή / Τραμπ για Ιράν: «Θα τελειώσει σύντομα ο πόλεμος. Δεν έχει μείνει τίποτα άλλο να στοχεύσουμε»

«Ο πόλεμος πηγαίνει εξαιρετικά. Είμαστε πολύ μπροστά από το χρονοδιάγραμμα. Έχουμε προκαλέσει περισσότερη ζημιά από ό,τι περιμέναμε, ακόμα και μέσα στην αρχική περίοδο των έξι εβδομάδων», αναφέρει ο Τραμπ
THE LIFO TEAM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ ΙΡΑΝ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ ΙΣΡΑΗΛ

Διεθνή / Τραμπ για Ιράν: «Θα τελειώσει σύντομα ο πόλεμος. Δεν έχει μείνει τίποτα άλλο να στοχεύσουμε»

«Ο πόλεμος πηγαίνει εξαιρετικά. Είμαστε πολύ μπροστά από το χρονοδιάγραμμα. Έχουμε προκαλέσει περισσότερη ζημιά από ό,τι περιμέναμε, ακόμα και μέσα στην αρχική περίοδο των έξι εβδομάδων», αναφέρει ο Τραμπ
THE LIFO TEAM
ΧΑΡΒΕΪ ΓΟΥΑΪΝΣΤΙΝ

Διεθνή / Χάρβεϊ Γουάινστιν: «Το λάθος μου ήταν ότι απατούσα τη γυναίκα μου, όχι η σεξουαλική επίθεση»

Ο πρώην παραγωγός του Χόλιγουντ Χάρβεϊ Γουάινστιν μίλησε μέσα από τη φυλακή στο The Hollywood Reporter, περιγράφοντας τη ζωή του ως «κόλαση», επαναλαμβάνοντας ότι αρνείται τις κατηγορίες σεξουαλικής κακοποίησης και πως τον βαραίνει να σκέφτεται πως ειναι το κεντρικό πρόσωπο του κινήματος #MeToo
THE LIFO TEAM
Νορβηγία: Έχουν ξεκινήσει οι προετοιμασίες για πιθανή μεταμόσχευση πνεύμονα στην πριγκίπισσα Μέτε-Μάριτ

Διεθνή / Νορβηγία: Έχουν ξεκινήσει οι προετοιμασίες για πιθανή μεταμόσχευση πνεύμονα στην πριγκίπισσα Μέτε-Μάριτ

Πάσχει από πνευμονική ίνωση από το 2018, μια εκφυλιστική νόσο που προκαλεί ουλές στους πνεύμονες, καθιστώντας όλο και πιο δύσκολη την αναπνοή και τη σωστή οξυγόνωση του οργανισμού.
THE LIFO TEAM
 
 