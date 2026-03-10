CNN: Το Ιράν άρχισε να τοποθετεί νάρκες στα Στενά του Ορμούζ

Το Ιράν έχει αρχίσει να τοποθετεί νάρκες στα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με το CNN.

Η τοποθέτηση δεν είναι ακόμη εκτεταμένη, με μερικές δεκάδες να έχουν τοποθετηθεί τις τελευταίες ημέρες, ανέφεραν οι πηγές που επικαλείται το πρακτορείο.

Το Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν, το οποίο ελέγχει την περιοχή μαζί με το Ναυτικό του Ιράν, έχει τη δυνατότητα να αναπτύξει ένα «φραχτη» από διάσπαρτα σκάφη τοποθέτησης ναρκών, σκάφη φορτωμένα με εκρηκτικά και πυραυλικές μπαταρίες με βάση την ακτή, κατά τις ίδιες πληροφορίες.

«Εάν οι νάρκες δεν απομακρυνθούν αμέσως, οι στρατιωτικές συνέπειες για το Ιράν θα είναι σε επίπεδο που δεν έχει ξαναδεί», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ.

«Εάν το Ιράν έχει τοποθετήσει νάρκες στα Στενά, και δεν έχουμε καμία αναφορά ότι το έχει κάνει, θέλουμε να αφαιρεθούν. Αν το κάνουν θα είναι ένα μεγάλο βήμα προς την σωστή κατεύθυνση», πρόσθεσε.

Αν και δεν διατίθενται πληροφορίες για το απόθεμα ναρκοπεδίων του Ιράν, οι εκτιμήσεις κατά τη διάρκεια των ετών κυμαίνονται από περίπου 2.000 έως 6.000 ναρκοπέδια, τα οποία έχουν κατασκευαστεί κυρίως από το Ιράν, την Κίνα ή τη Ρωσία, μεταφέρει το CBS.

Ιράν: «Δεν επιδιώκουμε κατάπαυση του πυρός»

«Αναμφίβολα δεν επιδιώκουμε κατάπαυση του πυρός», ξεκαθάρισε νωρίτερα, ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ.

«Πιστεύουμε ότι ο επιτιθέμενος πρέπει να τιμωρηθεί και να πάρει ένα μάθημα, που θα τον αποτρέψει να επιτεθεί ξανά στο Ιράν», πρόσθεσε ο Γαλιμπάφ σε ανάρτησή του μέσω Χ. Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου συμπληρώνει ότι «το σιωνιστικό καθεστώς διαιωνίζει διαρκώς έναν φαύλο κύκλο "πολέμου, διαπραγματεύσεων, κατάπαυσης πυρός και ξανά πολέμου" καθ’ όλη τη διάρκεια της απαίσιας ιστορίας του. Θα σπάσουμε αυτόν τον κύκλο». Νωρίτερα σήμερα, είχε προειδοποιήσει πως το Ιράν θα απαντήσει «οφθαλμόν αντί οφθαλμού» σε επιθέσεις εναντίον των υποδομών της χώρας.

Ιράν: 140 μέλη των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων έχουν τραυματιστεί

Την ίδια ώρα, πηγές που επικαλείται το πρακτορείο Reuters, αναφέρουν ότι περίπου 150 Αμερικανοί στρατιώτες έχουν τραυματιστεί μέχρι στιγμής στον πόλεμο με το Ιράν. Πρόκειται για αριθμό πολύ υψηλότερο σε σύγκριση με τον απολογισμό που επισήμως έχει ανακοινώσει το Πεντάγωνο -των 8 σοβαρά τραυματισμένων Αμερικανών στρατιωτικών.

Λίγο αργότερα, το Πεντάγωνο ανακοίνωσε ότι: «Περίπου 140 μέλη των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων έχουν τραυματιστεί κατά τις πρώτες 10 ημέρες του πολέμου με το Ιράν», σύμφωνα με το CBS, υπογραμμίζοντας ότι: «Η συντριπτική πλειοψηφία των τραυματισμών αυτών ήταν ελαφροί και 108 στρατιωτικοί έχουν ήδη επιστρέψει στην υπηρεσία. Οκτώ στρατιωτικοί παραμένουν καταγεγραμμένοι ως σοβαρά τραυματίες και λαμβάνουν την υψηλότερη δυνατή ιατρική περίθαλψη».