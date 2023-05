Ισραήλ: Πέθανε ο Παλαιστίνιος Χαντέρ Αντνάν μετά από 87 ημέρες απεργίας πείνας

Μετά από 87 ημέρες απεργίας πείνας για να διαμαρτυρηθεί για τη φυλάκισή του στο Ισραήλ, πέθανε τελικά σήμερα το στέλεχος του κινήματος Παλαιστινιακός Ισλαμικός Τζιχάντ, Χαντέρ Αντνάν.

Αρχικά, η διεύθυνση φυλακών του Ισραήλ έκανε γνωστή με δελτίο Τύπου την είδηση θανάτου κρατουμένου που ανήκε στον Παλαιστινιακό Ισλαμικό Τζιχάντ, αφού «βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στο κελί του» και διακομίστηκε σε νοσοκομείο. Την είδηση του 45χρονου απεργού πείνας, Χαντέρ Αντνάν, επιβεβαίωσε και το γαλλικό πρακτορείο.

Το Ισραήλ «θα πληρώσει το τίμημα αυτού του εγκλήματος», διεμήνυσε από την πλευρά του ο Παλαιστινιακός Ισλαμικός Τζιχάντ, οργάνωση που χαρακτηρίζεται «τρομοκρατική» από το Ισραήλ, τις ΗΠΑ και την ΕΕ.

«Ο ελεύθερος ήρωας Χαντέρ Αντνάν έπεσε μάρτυρας εξαιτίας εγκλήματος που διαπράχθηκε από τον εχθρό μπροστά σε όλο τον κόσμο που εγκρίνει την αδικία και την τρομοκρατία, την προστατεύει και την καλύπτει», πρόσθεσε η παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση. «Η αντίσταση θα συνεχιστεί με δύναμη και αποφασιστικότητα», συμπλήρωσε.

Λίγη ώρα αφού κυκλοφόρησε η είδηση του θανάτου του, εκτοξεύθηκαν ρουκέτες από τη Λωρίδα της Γάζας, όπου ο Παλαιστινιακός Ισλαμικός Τζιχάντ έχει σθεναρή παρουσία, εναντίον του Ισραήλ διαπίστωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.

Palestinian prisoner Khader Adnan has died in an Israeli prison after nearly three months on a hunger strike https://t.co/Bcmckua6oS pic.twitter.com/csluzqfpoM