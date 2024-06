Ισραήλ: 150.000 διαδηλωτές στους δρόμους του Τελ Αβίβ κατά του Νετανιάχου

Χιλιάδες άνθρωποι κατέκλεισαν το βράδυ του Σαββάτου τους δρόμους του Τελ Αβίβ και άλλων πόλεων του Ισραήλ, διαδηλώνοντας κατά της κυβέρνησης του Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Σε βίντεο που κάνουν τον γύρο των social media, διακρίνονται χιλιάδες πολίτες να διαδηλώνουν αποδοκιμάζοντας την κυβέρνηση του Ισραήλ, απαιτώντας παράλληλα επίτευξη συμφωνίας για την απελευθέρωση των ομήρων που κρατά η Χαμάς από τις 7 Οκτωβρίου. Οι διοργανωτές της διαδήλωσης, ανέφεραν πως αυτή είναι η μεγαλύτερη που έγινε από την αρχή του πολέμου.

Δημοσιεύματα ισραηλινών μέσων ενημέρωσης, έκαναν λόγο για 150.000 αντικυβερνητικούς διαδηλωτές στο Τελ Αβίβ, ενώ κινητοποιήσεις πραγματοποιήθηκαν επίσης στην Ιερουσαλήμ, στη Χάιφα και σε άλλες πόλεις της χώρας. Απευθυνόμενος στο συγκεντρωμένο πλήθος στο Τελ Αβίβ, ο Γιουβάλ Ντίσκιν, πρώην επικεφαλής της ισραηλινής υπηρεσίας εσωτερικής ασφαλείας, χαρακτήρισε τον Μπενιαμίν Νετανιάχου ως «τον χειρότερο πρωθυπουργό» που είχε ποτέ το Ισραήλ.

BREAKING: Massive protests right now in Tel Aviv, israel. Israeli protesters are calling for Netanyahu's immediate ousting, a ceasefire-hostage deal, and new elections. pic.twitter.com/xYTh1GYwem