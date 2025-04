Ισραήλ: Μαίνονται οι φωτιές στην Ιερουσαλήμ - Εκκενώθηκαν περιοχές, επενέβη ο στρατός

Μαίνονται οι φωτιές στα δυτικά της Ιερουσαλήμ, στο Ισραήλ.

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Ισραέλ Κατς, έδωσε εντολή στις Ένοπλες Δυνάμεις να κινητοποιηθούν για την καταπολέμηση των εκτεταμένων πυρκαγιών που μαίνονται με ταχύτητα δυτικά της Ιερουσαλήμ — στην ίδια περιοχή που είχε πληγεί από πυρκαγιές μόλις την προηγούμενη εβδομάδα.

Η ισραηλινή αστυνομία διέκοψε την κυκλοφορία στον κεντρικό αυτοκινητόδρομο που συνδέει την Ιερουσαλήμ με το Τελ Αβίβ και εκκένωσε κοινότητες κατά μήκος της διαδρομής, ενώ τα τοπικά μέσα μετέδωσαν εικόνες με πυροσβέστες να επιχειρούν σε φλεγόμενα δάση περίπου 30 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα.

Israel is engulfed by devastating wildfires



Authorities are evacuating local residents, and the road to Jerusalem has been blocked.



Greece, Croatia, Cyprus, and Italy have already sent assistance. Strong winds are fueling the rapid spread of the fire. pic.twitter.com/rQ6kfFSCq5 — NEXTA (@nexta_tv) April 30, 2025

🚨BREAKING 🚨The brush fire at the mountain of Jerusalem is getting out of hand. Many were evacuated, and the IDF rescue teams have been mobilized to help. pic.twitter.com/SwQwxOtIps — Raylan Givens (@JewishWarrior13) April 30, 2025

«Βρισκόμαστε σε κατάσταση εθνικής έκτακτης ανάγκης και είναι επιτακτική η κινητοποίηση όλων των διαθέσιμων δυνάμεων για να σωθούν ζωές και να τεθούν οι πυρκαγιές υπό έλεγχο», δήλωσε ο Κατς μέσω επίσημης ανακοίνωσης.

Οι αρχές ανέφεραν πως τουλάχιστον πέντε οικισμοί εκκενώθηκαν εξαιτίας της ταχείας εξάπλωσης της φωτιάς, εν μέσω υψηλών θερμοκρασιών και ισχυρών ανέμων. Ως εκ τούτου, η υπουργός Μεταφορών και Υποδομών, Μίρι Ρεγκέβ, ανακοίνωσε την ακύρωση της κύριας εκδήλωσης για την Ημέρα Ανεξαρτησίας που ήταν προγραμματισμένη για το βράδυ στην Ιερουσαλήμ.

Η υπηρεσία πρώτων βοηθειών Magen David Adom (MDA) γνωστοποίησε ότι ιατρικά συνεργεία, ασθενοφόρα και οχήματα έκτακτης ανάγκης έχουν αναπτυχθεί στις περιοχές Νεβέ Σαλόμ και Εσταόλ, όπου παρέχουν υποστήριξη στις επιχειρήσεις κατάσβεσης. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.

Please pray against the fires in Jerusalem. There is a big fire at the entrance of Jerusalem. People have been evacuated from their homes. Please join me in Praying for a rain to stop the fire. Pray for all the people affected, for fire fighters. pic.twitter.com/ZBSJ7LIZrN — Ramin Parsa (@ramin_parsa) April 30, 2025

Ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας, Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, επισκέφθηκε περιοχές που έχουν πληγεί, καθώς η πυροσβεστική υπηρεσία υπάγεται στην εποπτεία του.

Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη εβδομάδα, με τις φωτιές να απειλούν τις παρυφές της Ιερουσαλήμ, ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου είχε δηλώσει πως εξέταζε το ενδεχόμενο διεθνούς βοήθειας, πριν οι εστίες κατασβηστούν προσωρινά.

