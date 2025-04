Φωτιές στο Ισραήλ: «Αν χρειαστεί, θα ζητήσουμε βοήθεια από την Ελλάδα», λέει ο Νετανιάχου

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε ότι ενδέχεται να ζητήσει συνδρομή από την Ελλάδα και άλλες χώρες για την κατάσβεση πυρκαγιών που μαίνονται δυτικά της Ιερουσαλήμ, εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών που επικρατούν στην περιοχή.

Οι φωτιές ξέσπασαν το πρωί της Τετάρτης, 23 Απριλίου, σε δασικές περιοχές και γρήγορα εξαπλώθηκαν, αναγκάζοντας τις αρχές να προχωρήσουν σε προληπτικές εκκενώσεις οικισμών περίπου 20 χιλιόμετρα έξω από την πόλη.

Μιλώντας στο αρχηγείο της πυροσβεστικής, ο Νετανιάχου έδωσε εντολή στις υπηρεσίες του να επικοινωνήσουν με την «Ελλάδα και άλλες γειτονικές χώρες» αν χρειαστεί για την καταπολέμηση των πυρκαγιών.

🔥 🚒 Massive fire in Tzora forest around Beit Shemesh, Israeli-occupied territories, the occupation failed to extinguish the fire, and a fire truck is burning pic.twitter.com/9jxiBuPb5m — MenchOsint (@MenchOsint) April 23, 2025

«Δεν ξέρουμε ακόμη πώς θα εξελιχθεί αυτή η πυρκαγιά», είπε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

Israel: Wildfires have broken out near Jerusalem, especially around Beit Shemesh and the Eshtaol Forest, driven by extreme heat and strong winds. Several communities have been evacuated. pic.twitter.com/uhQyIByxvf — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) April 23, 2025

Σύμφωνα με εικόνες του Γαλλικού Πρακτορείου, στην περιοχή επιχειρούν πυροσβεστικά αεροσκάφη, ενώ η αστυνομία ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις ασφαλείας, οι πυροσβέστες και οι διασώστες συνεχίζουν να επιχειρούν συντονισμένα για την ανάσχεση της φωτιάς.

#WATCH: Horses flee a wildfire burning near Beit Shemesh. Firefighters have been battling blazes in multiple locations in the coastal plain and the Beit Shemesh areas.



🎥Operational Documentation Jerusalem Fire and Rescue pic.twitter.com/dxOWpxwpFA — Israel National News - Arutz Sheva (@ArutzSheva_En) April 23, 2025

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ