Ισραήλ: Ένας νεκρός από την πτώση φορτηγού σε στάση λεωφορείου

Ένας άνδρας υπέκυψε στα τραύματα που υπέστη όταν ένα φορτηγό χτύπησε μια στάση λεωφορείου κοντά στη βάση Γκιλότ σήμερα το πρωί, ανακοίνωσε το Ιατρικό Κέντρο Ίτσιλοφ του Τελ Αβίβ, στο Ισραήλ.

Τουλάχιστον 33 άνθρωποι τραυματίσθηκαν όταν φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου κοντά σε στρατιωτική βάση στο Ραμάτ Χασαρόν στο κεντρικό Ισραήλ, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες άμεσης βοήθειας και η αστυνομία.

Ερευνα διεξάγεται για να διαπιστωθεί αν πρόκειται για τρομοκρατική ενέργεια, ανακοίνωσε η αστυνομία αφού πάντως ανακοίνωσε ότι ο οδηγός του οδηγού «εξουδετερώθηκε».

Η οργάνωση Χαμάς χαιρέτισε με ανακοίνωσή της μία «ηρωική επιχείρηση» που πραγματοποιήθηκε κοντά «στο αρχηγείο της Μοσάντ». «Αποτελεί φυσική απάντηση στα εγκλήματα της (ισραηλινής) κατοχής κατά του παλαιστινιακού λαού μας στη Γάζα, στη Δυτική Όχθη, στην Ιερουσαλήμ».

Σύμφωνα με την αστυνομία, «λεωφορείο αποβίβαζε επιβάτες σε στάση όταν ένα φορτηγό έπεσε επάνω στο λεωφορείο και τους επιβάτες». «Πολίτες πυροβόλησαν τον οδηγό του φορτηγού και τον εξουδετέρωσαν».

Σύμφωνα με την υπηρεσία άμεσης βοήθειας, από τους 33 τραυματίες οι 4 βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση.

Στη κατεχόμενη Δυτική Οχθη, ένας Παλαιστίνιος σκοτώθηκε καθώς επιχειρούσε να επιτεθεί με μαχαίρι κατά στρατιωτών στη Χίζμα, βορείως της Ιερουσαλήμ, ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός.

Terrorist attack in Israel: truck rams into bus stop near Glilot junction.



A truck deliberately crashed into a bus stop, injuring around 40 people, including 10 in serious condition.



Some victims were trapped under the truck. The terrorist was neutralized. pic.twitter.com/jIK9gM7YBW