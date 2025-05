Ισραήλ: Ένα λογικό κράτος δεν πολεμάει πολίτες και δεν σκοτώνει μωρά για χόμπι, λέει ο επικεφαλής της Αριστεράς

Έντονες αντιδράσεις έχουν προκαλέσει οι δηλώσεις του Γιαΐρ Γκολάν, ηγέτη του ισραηλινού κόμματος «Οι Δημοκράτες». Ο Γκολάν έδωσε συνέντευξη την Τρίτη στον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα Kan και κατηγόρησε το Ισραήλ ότι σκοτώνει μωρά στη Γάζα «για χόμπι».

Ο Γκολάν, πρώην αναπληρωτής αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF) και νυν επικεφαλής του κόμματος «Οι Δημοκράτες», δήλωσε συγκεκριμένα: «Το Ισραήλ οδεύει να γίνει ένα κράτος παρίας, όπως ήταν η Νότια Αφρική, αν δεν επιστρέψουμε στη λειτουργία ενός λογικού κράτους».

Ο πολιτικός ηγέτης πρόσθεσε: «Ένα λογικό κράτος δεν πολεμάει πολίτες, δεν σκοτώνει μωρά για χόμπι και δεν θέτει ως στόχο την εκδίωξη πληθυσμών».

Ο Γκολάν κατηγόρησε την παρούσα κυβέρνηση ότι είναι: «Γεμάτη εκδικητικούς τύπους χωρίς ηθική και χωρίς την ικανότητα να διοικήσουν μια χώρα σε περίοδο κρίσης. Αυτό θέτει σε κίνδυνο την ύπαρξή μας».

🇮🇱| Yair Golan, head of Israel’s Democratic Party CONFESSES to genocide:



“A sane country [what country?] does not wage war against civilians, does not kill infants for fun, and does not make population expulsion its goal. These actions are truly shocking, and we cannot accept… pic.twitter.com/CUYVLuqnJI