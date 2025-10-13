Η πρόταση Τραμπ στον πρόεδρο του Ισραήλ: «Γιατί δεν δίνεις χάρη στον Νετανιάχου;»

Περισσότερο από μία ώρα διήρκησε η ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ στο Κοινοβούλιο του Ισραήλ, στο περιθώριο της επίσκεψης του Αμερικανού προέδρου στη Μέση Ανατολή για τη σύνοδο κορυφής της Αιγύπτου.

Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του ο πρόεδρος των ΗΠΑ ζήτησε από τον πρόεδρο του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτζογκ, να απονείμει χάρη στον πρωθυπουργό της χώρας, Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Υπενθυμίζεται πως ο Μπενιαμίν Νετανιάχου κατηγορήθηκε το 2019 για δωροδοκία, απάτη και κατάχρηση εμπιστοσύνης, κατηγορίες τις οποίες αρνείται, χαρακτηρίζοντάς τες «απολύτως παράλογες».

Ντόναλντ Τραμπ: Τι είπε στον πρόεδρο του Ισραήλ

Απευθυνόμενος στον πρόεδρο της Κνέσετ και στον Χέρτζογκ, ο Τραμπ ανέφερε χαρακτηριστικά: «αυτοί εδώ είναι δύο καλοί άνθρωποι», ενώ στη συνέχεια φαίνεται να στρέφεται προς τον Νετανιάχου και να λέει «έχω μια ιδέα... γιατί δεν του απονέμεις χάρη;».

Ο Τραμπ συνεχίζει λέγοντας «αυτό δεν ήταν μέρος της ομιλίας μου», αλλά «τυχαίνει να συμπαθώ τους κυρίους εδώ».

Ο Ντόναλντ Τραμπ, μετά την ομιλία του στο Κοινοβούλιο του Ισραήλ, μεταβαίνει στην Αίγυπτο και στο Σαρμ ελ Σέιχ, όπου θα πάρει μέρος στη σύνοδο κορυφής για την ειρήνη στη Λωρίδα της Γάζας.

Με πληφορορίες από Sky News