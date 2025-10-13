ΔΙΕΘΝΗ

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Διεθνή

Η πρόταση Τραμπ στον πρόεδρο του Ισραήλ: «Γιατί δεν δίνεις χάρη στον Νετανιάχου;»

Ο Ντόναλντ Τραμπ, με τη σειρά του, αποθέωσε τον Μπενιαμίν Νετανιάχου

LifO Newsroom
LifO Newsroom
ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ ΙΣΡΑΗΛ Facebook Twitter
Ο Ντόναλντ Τραμπ μιλάει στο Κοινοβούλιο του Ισραήλ / ΑΠΕ - ΜΠΕ / POOL
0

Περισσότερο από μία ώρα διήρκησε η ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ στο Κοινοβούλιο του Ισραήλ, στο περιθώριο της επίσκεψης του Αμερικανού προέδρου στη Μέση Ανατολή για τη σύνοδο κορυφής της Αιγύπτου.

Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του ο πρόεδρος των ΗΠΑ ζήτησε από τον πρόεδρο του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτζογκ, να απονείμει χάρη στον πρωθυπουργό της χώρας, Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Υπενθυμίζεται πως ο Μπενιαμίν Νετανιάχου κατηγορήθηκε το 2019 για δωροδοκία, απάτη και κατάχρηση εμπιστοσύνης, κατηγορίες τις οποίες αρνείται, χαρακτηρίζοντάς τες «απολύτως παράλογες».

Ντόναλντ Τραμπ: Τι είπε στον πρόεδρο του Ισραήλ

Απευθυνόμενος στον πρόεδρο της Κνέσετ και στον Χέρτζογκ, ο Τραμπ ανέφερε χαρακτηριστικά: «αυτοί εδώ είναι δύο καλοί άνθρωποι», ενώ στη συνέχεια φαίνεται να στρέφεται προς τον Νετανιάχου και να λέει «έχω μια ιδέα... γιατί δεν του απονέμεις χάρη;».

Ο Τραμπ συνεχίζει λέγοντας «αυτό δεν ήταν μέρος της ομιλίας μου», αλλά «τυχαίνει να συμπαθώ τους κυρίους εδώ».

Ο Ντόναλντ Τραμπ, μετά την ομιλία του στο Κοινοβούλιο του Ισραήλ, μεταβαίνει στην Αίγυπτο και στο Σαρμ ελ Σέιχ, όπου θα πάρει μέρος στη σύνοδο κορυφής για την ειρήνη στη Λωρίδα της Γάζας.

Με πληφορορίες από Sky News

Διεθνή

Tags

0

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Νετανιάχου αποθεώνει Τραμπ: «Κανένας Αμερικανός πρόεδρος δεν έδειξε τέτοιο σθένος και αποφασιστικότητα»

Διεθνή / Νετανιάχου αποθεώνει Τραμπ: «Κανένας Αμερικανός πρόεδρος δεν έδειξε τέτοιο σθένος και αποφασιστικότητα»

«Ο Θεός να ευλογεί εσάς, την οικογένειά σας, τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ και τη φιλία ανάμεσα στις δύο χώρες της Επαγγελίας» σημείωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Νόμπελ Οικονομίας 2025: Στους πρωτοπόρους της καινοτομίας που εξηγούν πώς η τεχνολογία αλλάζει τον κόσμο

Διεθνή / Νόμπελ Οικονομίας 2025: Στους πρωτοπόρους της καινοτομίας που εξηγούν πώς η τεχνολογία αλλάζει τον κόσμο

Η ανακοίνωση έγινε σε μια εποχή όπου η τεχνητή νοημοσύνη και η τεχνολογική επανάσταση επανακαθορίζουν την παραγωγικότητα, τη βιωσιμότητα και τις κοινωνικές ισορροπίες σε παγκόσμιο επίπεδο
LIFO NEWSROOM
Νετανιάχου αποθεώνει Τραμπ: «Κανένας Αμερικανός πρόεδρος δεν έδειξε τέτοιο σθένος και αποφασιστικότητα»

Διεθνή / Νετανιάχου αποθεώνει Τραμπ: «Κανένας Αμερικανός πρόεδρος δεν έδειξε τέτοιο σθένος και αποφασιστικότητα»

«Ο Θεός να ευλογεί εσάς, την οικογένειά σας, τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ και τη φιλία ανάμεσα στις δύο χώρες της Επαγγελίας» σημείωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός
LIFO NEWSROOM
Ο πρίγκιπας Άντριου δεν είχε κόψει επαφές με τον στον Τζέφρι Έπσταϊν: Του είπε «είμαστε μαζί σε αυτό» σε email του 2011

Διεθνή / Ο πρίγκιπας Άντριου δεν είχε κόψει επαφές με τον Τζέφρι Έπσταϊν: Του είπε «είμαστε μαζί σε αυτό» σε email του 2011

Ο πρίγκιπας Άντριου έστειλε email μετά την εμφάνιση της φωτογραφίας της Βιρτζίνια Τζουφρέ, αλλά αργότερα ισχυρίστηκε ότι είχε διακόψει την επικοινωνία του με τον Επστάιν το 2010.
LIFO NEWSROOM
ΛΕΚΟΡΝΙ ΓΑΛΛΙΑ

Διεθνή / Γαλλία: Η νέα κυβέρνηση διορίστηκε για να προωθήσει έναν προϋπολογισμό «πριν από το τέλος της χρονιάς»

Αποτελείται από πολιτικούς και τεχνοκράτες- μάλλον άγνωστους στο ευρύ κοινό- «προερχόμενους από την κοινωνία των πολιτών», σε μια προσπάθεια να εξέλθει η Γαλλία από την πολιτική αστάθεια
LIFO NEWSROOM
ΟΜΗΡΟΙ ΧΑΜΑΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ

Διεθνή / Γάζα: Η Χαμάς απελευθέρωσε τους 20 ζωντανούς Ισραηλινούς ομήρους - Η λίστα με τα ονόματα

Ο κατάλογος που δημοσίευσε η Χαμάς πριν την απελευθέρωση, περιελάμβανε τους ίδιους 20 ομήρους των οποίων τα ονόματα είχαν ήδη δοθεί στο Ισραήλ νωρίτερα, στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων
LIFO NEWSROOM
 
 