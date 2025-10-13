ΔΙΕΘΝΗ

Νετανιάχου αποθεώνει Τραμπ: «Κανένας Αμερικανός πρόεδρος δεν έδειξε τέτοιο σθένος και αποφασιστικότητα»

«Ο Θεός να ευλογεί εσάς, την οικογένειά σας, τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ και τη φιλία ανάμεσα στις δύο χώρες της Επαγγελίας» σημείωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός

LifO Newsroom
Σε κλίμα ενθουσιασμού και παρατεταμένων χειροκροτημάτων, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου υποδέχθηκε τον Ντόναλντ Τραμπ στην Κνεσέτ, αποκαλώντας τον «τον μεγαλύτερο φίλο που είχε ποτέ το Ισραήλ στον Λευκό Οίκο».

«Κύριε πρόεδρε, η Κνεσέτ σας καλωσορίζει στην Ιερουσαλήμ, την αιώνια πρωτεύουσά μας», είπε ο Νετανιάχου, υπενθυμίζοντας ότι ο Τραμπ ήταν ο πρώτος Αμερικανός ηγέτης που αναγνώρισε την Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσα του Ισραήλ και μετέφερε εκεί την πρεσβεία των ΗΠΑ. «Σας ευχαριστώ γιατί αναγνωρίσατε την κυριαρχία του Ισραήλ στα Υψίπεδα του Γκολάν και γιατί είχατε το σθένος να υπερασπιστείτε τα δικαιώματά μας στα Ηνωμένα Έθνη», πρόσθεσε.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός χαρακτήρισε τον Τραμπ «τον μεγαλύτερο φίλο του Ισραήλ», επισημαίνοντας ότι «κανείς δεν έκανε περισσότερα, ούτε έφτασε ποτέ κοντά». Αναφέρθηκε στις Συμφωνίες του Αβραάμ, υποστηρίζοντας πως «υπό τη δική σας ηγεσία μπορούμε να σφυρηλατήσουμε νέες συμφωνίες ειρήνης με τον αραβικό κόσμο».

Ο Νετανιάχου έκανε λόγο για «τέλος ενός διετούς πολέμου» και τίμησε τη μνήμη των 1.200 θυμάτων της Χαμάς, περιγράφοντας την απάντηση του Ισραήλ ως «αναγκαία και δίκαιη». «Οι στρατιώτες μας πολέμησαν σαν λιοντάρια. Πετύχαμε μεγάλες νίκες απέναντι στη Χαμάς και τον άξονα του Ιράν, αλλά το τίμημα ήταν βαρύ — σχεδόν 2.000 Ισραηλινοί χάθηκαν», είπε συγκινημένος.

Απευθυνόμενος στο ακροατήριο, ο Νετανιάχου δήλωσε ότι «οι εχθροί μας κατανοούν πως το Ισραήλ είναι εδώ και θα μείνει εδώ» και μίλησε για την ειρήνη «που χτίζεται μέσα από τη δύναμη».

Κλείνοντας την ομιλία του, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός εξήρε προσωπικά τον Τραμπ: «Στη ζωή μου έχω δει πολλούς Αμερικανούς προέδρους. Κανένας δεν κινήθηκε τόσο γρήγορα, με τόση αποφασιστικότητα και τέτοιο σθένος όπως εσείς».

Ανακοίνωσε μάλιστα ότι υπέβαλε την υποψηφιότητα του Ντόναλντ Τραμπ για το Βραβείο Ισραήλ, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι «θα ακολουθήσει και το Νόμπελ».

Ολοκληρώνοντας, ο Νετανιάχου ευχήθηκε: «Ο Θεός να ευλογεί εσάς, την οικογένειά σας, τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ και τη φιλία ανάμεσα στις δύο χώρες της Επαγγελίας».

