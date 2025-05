Ισραήλ: Εκατοντάδες διαδηλωτές κατέκλυσαν το Τελ Αβίβ ζητώντας το τέλος του πολέμου στη Γάζα

Στους δρόμους του Τελ Αβίβ βγήκαν το βράδυ του Σαββάτου εκατοντάδες πολίτες, διαδηλώνοντας ξανά για τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

Όπως διακρίνεται σε φωτογραφίες και βίντεο που αναρτήθηκαν στα social media, το Τελ Αβίβ κατακλύστηκε για ακόμη μία φορά από Ισραηλινούς πολίτες που απαιτούν τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, αλλά και την άμεση απελευθέρωση των υπόλοιπων ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς.

«Γνωρίζουμε ότι είναι ζωντανοί και γνωρίζουμε ότι ο χρόνος τελειώνει» ανέφερε σε δηλώσεις του ο Λιράν Μπέρμαν, του οποίοι οι δίδυμοι αδελφοί απήχθησαν κατά την επίθεση της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου του 2023.

Στη συνέχεια επέκρινε την απόφαση της ισραηλινής κυβέρνησης να ανακαλέσει τη διαπραγματευτική της ομάδα από το Κατάρ. «Κάθε ημέρα χωρίς συνομιλίες, κινδυνεύουμε να τους χάσουμε», ξεκαθάρισε.

📍Demonstrations in central Tel Aviv demand an immediate prisoner exchange deal, an end to the war on the Gaza Strip and the departure of Netanyahu's government. pic.twitter.com/DyWwmzRYjw — Taleb 𓂆 baslieb✌️ (@taleb_b72) May 25, 2025

Την ίδια ώρα η Εϊνάβ Ζανγκάουκερ, της οποίας ο γιος εξακολουθεί να είναι όμηρος της Χαμάς, απευθύνθηκε δημοσίως στην κυβέρνηση του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης. «Πείτε μου, κ. πρωθυπουργέ πώς μπορείτε να κοιτάζεστε στον καθρέφτη γνωρίζοντας ότι εγκαταλείπετε 58 ομήρους;» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Protesters flood Tel Aviv streets, demand hostage deal, end to Gaza war – reports



Thousands took to the streets of Tel Aviv — including families of hostages — demanding a prisoner exchange with Hamas and an end to the war, local media reported.



Protesters accused Netanyahu of… pic.twitter.com/A5bKWG1fP6 — Mr. Wani (@Mrwaani) May 25, 2025

Η Νίρα Σάραμπι, της οποίας ο σύζυγος πέθανε κατά την αιχμαλωσία του στη Λωρίδα της Γάζας και η σορός του παραμένει ακόμα εκεί, ξεκαθάρισε πως η ίδια και οι κόρες της επιζητούν τη λύτρωση για να θρηνήσουν.

Όσο ο σύζυγός της παραμένει άταφος, η κόλαση θα συνεχίζεται τόνισε, απευθύνοντας παράλληλα έκκληση στην ισραηλινή κυβέρνηση: «Ας τελειώσει αυτός ο εφιάλτης».

It is not Europe or America, it is Tel Aviv in Israel - 1000 Israeli protesting against the war, holding photos of Palestinian children killed in Gaza!! pic.twitter.com/Vb6LVWWqCI — Ĕņģŋ. Xųľfį ÞŢĪ 🇵🇰 🏏 (@EngnXulfiPTI) May 25, 2025

Υπενθυμίζεται πως από τους 251 ομήρους της Χαμάς, 58 παραμένουν στη Λωρίδα της Γάζας, ωστόσο οι περισσότεροι σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, είναι νεκροί.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ / DPA

