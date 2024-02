Το Ισραήλ βομβάρδισε τον Λίβανο για να πλήξει την Χεζμπολάχ

Σε βομβαρδισμό περιοχών του Λιβάνου προχώρησε η πολεμική αεροπορία του Ισραήλ με σκοπό να πλήξει αντάρτες της Χεζμπολάχ ή συνεργαζόμενους με την οργάνωση.

Πλάνα από τον Λίβανο που κοινοποιήθηκαν στο διαδίκτυο δείχνουν μια σειρά από ισραηλινούς βομβαρδισμούς σε διάφορες πόλεις στα νότια της χώρας, συμπεριλαμβανομένων περιοχών στο κυβερνείο Ναμπατίγε, που βρίσκεται αρκετά βαθύτερα μέσα στη χώρα, από τις περιοχές που συνήθιζε να χτυπά το Ισραήλ.

Μεταξύ των πόλεων που αναφέρθηκαν χτυπήματα είναι οι Adchit, Chehabiyah, Bouslaiya, Kfar Dunin και Souneh.

Το Adchit βρίσκεται περίπου 15 χιλιόμετρα από τα ισραηλινά σύνορα και η Bouslaiya περίπου 25 χιλιόμετρα.

🚨🚨



Indeed, this is not something usual.



The town of Al-Shahabiya in southern Lebanon is under intensive Israeli airstrikes. pic.twitter.com/UNb9XwbPD5