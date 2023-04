Ισραήλ: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζούς κοντά σε πολυσύχναστη αγορά - Πέντε τραυματίες

Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζούς κοντά σε πολυσύχναστη αγορά στην Ιερουσαλήμ με αποτέλεσμα να τραυματιστούν πέντε άτομα, σύμφωνα με τις πληροφορίες των διεθνών μέσων ενημέρωσης.

Ένας ηλικιωμένος άνδρας είναι σε σοβαρή κατάσταση, ενώ οι άλλοι τέσσερις τραυματίες είναι σε καλύτερη κατάσταση.

BREAKING: Palestinian terrorist carries out car ramming attack in busy market area of Jerusalem; at least 3 people wounded so far. This comes hours before Israel begins its Memorial Day. More details to follow. pic.twitter.com/woxHmI3Znn

Η αστυνομία του Ισραήλ κατάφερε να «εξουδετερώσει», όπως αναφέρθηκε, τον οδηγό του οχήματος και η περιοχή αποκλείστηκε από τις δυνάμεις ασφαλείας. Υπάρχουν πληροφορίες πως ο δράστης τραυματίστηκε από αστυνομικά πυρά, αλλά δεν έχει επιβεβαιωθεί η είδηση.

Ο πρωθυπουργός της χώρας, Μπενιαμίν Νετανιάχου, σημείωσε πως πρόκειται για «άλλη μία απόπειρα δολοφονίας Ισραηλινών».

«Πριν από μερικά λεπτά, υπήρξε άλλη μία απόπειρα δολοφονίας Ισραηλινών» είπε κατά τη διάρκεια ομιλίας του, ενώ συμπλήρωσε πως το συμβάν αποτελεί «υπενθύμιση ότι η γη του Ισραήλ και το κράτος του Ισραήλ αποκτήθηκαν μέσα από πολλές δοκιμασίες». Το περιστατικό έλαβε χώρα ώρες πριν από τον εορτασμός της ετήσιας ημέρας μνήμης για τους πεσόντες στρατιώτες και τα θύματα επιθέσεων.

Hours before Israel marks its National Memorial Day, a murderous terrorist rams his car into Jews in Jerusalem.

On this difficult day, the pain reminds us why we are here and who is seeking our annihilation.

We will not be deterred by those who wish to destroy us.

We will always… pic.twitter.com/UJbIyFsKwq