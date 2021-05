Άνοιξε ξανά σήμερα για τους Εβραίους το Όρος του Ναού στην Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ, μετά την εκεχειρία μεταξύ των ισραηλινών δυνάμεων και της Χαμάς.

Η βία ανάμεσα στους Παλαιστίνιους και τις ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας στην τοποθεσία αυτή που είναι ιερή τόσο για τους μουσουλμάνους όσο και για τους εβραίους, συνέβαλε στην αύξηση των εντάσεων προτού ξεσπάσει η στρατιωτική αντιπαράθεση μέσα και γύρω από τη Γάζα.

Η αναταραχή νωρίτερα αυτόν τον μήνα προκλήθηκε από την οργή των Παλαιστινίων για τους αποκλεισμούς που επέβαλε η ισραηλινή αστυνομία στην Παλιά Πόλη στη διάρκεια του μήνα του Ραμαζανιού.

Αυτό σήμαινε ότι στη διάρκεια του Ραμαζανιού δεν επιτρέπονταν εβραίοι επισκέπτες στο Όρος του Ναού, μέχρι την αποκατάσταση της πρόσβασης σήμερα.

Σε μια άλλη ένδειξη, ότι η κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στο Ισραήλ και στους μαχητές της Χαμάς στη Γάζα θα εξακολουθήσει να τηρείται, τα κυβερνητικά γραφεία στη Γάζα αναμενόταν να επαναλάβουν τις εργασίες τους σήμερα, δήλωσε εκπρόσωπος της τοπικής κυβέρνησης.

Οι δραστηριότητες της τοπικής κυβέρνησης σταμάτησαν όταν ξεκίνησαν οι ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στις 10 Μαΐου ως απάντηση στην εκτόξευση ρουκετών εναντίον της Ιερουσαλήμ. Η ισλαμική Χαμάς ασκεί την εξουσία στη Γάζα.

Οι αεροπορικές επιδρομές στόχευσαν στρατιωτικές υποδομές και προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές σε οικιστικά και πολυώροφα κτίρια, εγκαταστάσεις υγείας και άλλα δημόσια κτίρια, διακόπτοντας την καθημερινότητα τουλάχιστον δύο εκατομμυρίων κατοίκων στην παράκτια λωρίδα γης.

Η κατάπαυση του πυρός τέθηκε σε εφαρμογή από προχθές, Παρασκευή, έπειτα από 11 ημέρες ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών και παλαιστινιακών εκτοξεύσεων ρουκετών που προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον 240 ανθρώπων στη Γάζα, ανάμεσά τους 66 παιδιά, και 12 ανθρώπων στο Ισραήλ.

Ωστόσο στην Ιερουσαλήμ οι εντάσεις παραμένουν.

Η ισραηλινή αστυνομία συνέλαβε το Σάββατο εννέα ανθρώπους, σύμφωνα με πληροφορίες. Πέντε Παλαιστίνιοι άνδρες συνελήφθησαν στα σπίτια τους στην Ανατολική Ιερουσαλήμ και στην Παλιά Πόλη και άλλοι τέσσερις Παλαιστίνιοι κοντά στο τέμενος αλ-Άκσα, σύμφωνα με το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων Wafa, που επικαλείται αυτόπτες μάρτυρες.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ήδη οι δυνάμεις ασφαλείας είχαν συλλάβει δεκάδες Παλαιστίνιους την Παρασκευή.

Israeli occupation forces brutally assault and det-ain a Palestinian young man in the courtyard of Masjid Al-Aqsa compound in occupied Jerusalem, today. pic.twitter.com/uaRz9iCNZ6