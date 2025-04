Ισραήλ: Αλλαγή στάσης για τις δολοφονίες γιατρών στη Γάζα, μετά το βίντεο

Ο ισραηλινός στρατός αλλάζει την πρώτη του στάση για τις δολοφονίες γιατρών, τραυματιοφορέων και διασωστών στη Γάζα, μετά τη δημοσίευση βίντεο από την επίθεση.

Πρόκειται για τη δολοφονία 15 εργαζομένων έκτακτης ανθρωπιστικής βοήθειας κοντά στη Ράφα της Λωρίδας της Γάζας, στις 23 Μαρτίου.

Μετά το βίντεο που δημοσιεύτηκε από την Ερυθρά Ημισέληνο (Ερυθρός Σταυρός), ο στρατός αλλάζει το πρώτο του αφήγημα πως δεν αντιλήφθηκε ότι επρόκειτο για ασθενοφόρα και στηρίζει την «παρεξήγηση» σε εσφαλμένη αναφορά από το πεδίο.

Οι 15 διασώστες και τραυματιοφορείς και άλλοι που συνέδραμαν στη γραμμή των πρώτων βοηθειών, εντοπίστηκαν σε ρηχό τάφο μία εβδομάδα αργότερα, από στελέχη του ΟΗΕ και της Παλαιστινιακής Ερυθράς Ημισελήνου.Ήταν 8 γιατροί που εργάζονταν για την Ερυθρά Ημισέληνο (PRCS), 6 μέλη της πολιτικής άμυνας και 1 υπάλληλος του ΟΗΕ που βρέθηκαν σε έναν «ομαδικό τάφο». Ένα άτομο αγνοείται, ενώ ο μόνος επιζών, ο διασώστης, Μούνθερ Άμπεντ, δήλωσε ότι οι Ισραηλινοί άνοιξαν πυρ ξεκάθαρα κατά ασθενοφόρων.

«Άκουσα την τελευταία τους πνοή» περιέγραψε ο διασώστης για τις δολοφονίες των συναδέλφων του. Διαβάστε την περιγραφή του πατώντας τον ενεργό σύνδεσμο.

Αρχικά, ο στρατός ισχυρίστηκε πως οι στρατιώτες θεώρησαν ύποπτα τα οχήματα που πλησίασαν χωρίς φώτα και διακριτικά, και ότι σκότωσαν εννέα μαχητές της Χαμάς και της Ισλαμικής Τζιχάντ. Παρόλα αυτά, βίντεο που ανακτήθηκε από κινητό ενός εκ των νεκρών , παρουσιάζει τις μονάδες πρώτων βοηθειών με φώτα και διακριτικά.

BREAKING: Video emerges of aid workers being fired on in Gaza, contradicting Israel's account of the deadly attack, with 15 bodies found in a "mass grave."



