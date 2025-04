Γάζα: Βίντεο ντοκουμέντο με τους πυροβολισμούς εναντίον εργαζομένων σε ανθρωπιστικές οργανώσεις

Πλάνα από τη στιγμή των πυροβολισμών που στοίχισαν την ζωή σε 15 εργαζόμενους σε ανθρωπιστικές οργανώσεις στη Γάζα δείχνουν ότι τα ασθενοφόρα και τα διακριτικά τους ήταν ευδιάκριτα όταν τα ισραηλινά στρατεύματα φέρονται να άνοιξαν πυρ εναντίον τους.

Τα πτώματα των 15 εργαζομένων σε ανθρωπιστικές οργανώσεις - οκτώ γιατροί που εργάζονταν για την Εταιρεία Ερυθράς Ημισελήνου της Παλαιστίνης (PRCS), έξι μέλη της πολιτικής άμυνας και ένας υπάλληλος των Ηνωμένων Εθνών - βρέθηκαν σε έναν «ομαδικό τάφο» μετά το περιστατικό, σύμφωνα με τον επικεφαλής του Γραφείου Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ Τζόναθαν Γουίταλ.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε σε ανακοίνωσή του πριν από την εμφάνιση του βίντεο ότι η έρευνα διαπίστωσε ότι τα στρατεύματα άνοιξαν πυρ εναντίον οχημάτων χωρίς προβολείς ή σήματα έκτακτης ανάγκης, τα οποία ως εκ τούτου φαίνονταν «ύποπτα».

Όμως, το βίντεο που αποκτήθηκε από την PRCS - και επαληθεύτηκε από το Sky News - δείχνει ασθενοφόρα και ένα πυροσβεστικό όχημα σαφώς σημασμένα με κόκκινα φώτα που αναβοσβήνουν.

