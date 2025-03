Γάζα: Εξοργισμένος ο Ερυθρός Σταυρός για τη δολοφονία γιατρών από τις ισραηλινές δυνάμεις

Ο Ερυθρός Σταυρός δήλωσε ότι είναι «εξοργισμένος» με το γεγονός ότι οκτώ Παλαιστίνιοι γιατροί, μαζί με έξι Παλαιστίνιους διασώστες και ένα μέλος του προσωπικού του ΟΗΕ, σκοτώθηκαν από ισραηλινά πλήγματα στη νότια Γάζα νωρίτερα αυτό τον μήνα.

Πέντε ασθενοφόρα και ένα πυροσβεστικό όχημα που είχαν αποσταλεί για να βοηθήσουν τραυματίες, όπως και ένα όχημα του ΟΗΕ, χτυπήθηκαν στην περιοχή αλ-Χασίν στις 23 Μαρτίου, καθώς οι ισραηλινές δυνάμεις προέλαυναν προς την πόλη Ράφα, σύμφωνα με αξιωματούχο του ΟΗΕ.

Δεκαπέντε πτώματα ανασύρθηκαν την Κυριακή, 30 Μαρτίου, από το σημείο, πρόσθεσε ο ίδιος.

Η Εταιρεία Ερυθράς Ημισελήνου της Παλαιστίνης (PRCS) δήλωσε ότι ένας ακόμη γιατρός παρέμενε αγνοούμενος και κατηγόρησε τις ισραηλινές δυνάμεις ότι στοχοποίησαν προσωπικό που εκτελούσε ανθρωπιστικά καθήκοντα.

Από την πλευρά του, ο ισραηλινός στρατός (IDF) δήλωσε ότι τα στρατεύματά του άνοιξαν πυρ εναντίον πολλών οχημάτων που «προχωρούσαν ύποπτα» χωρίς προβολείς ή σημάνσεις που τα προσδιόριζαν ως οχήματα έκτακτης ανάγκης. Ο IDF υποστήριξε ότι ένας πράκτορας της Χαμάς και «άλλοι οκτώ τρομοκράτες» ήταν μεταξύ των νεκρών.

Η Διεθνής Ομοσπονδία Εταιρειών Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου (IFRC) ανέφερε σε ανακοίνωσή της την Κυριακή ότι τα οκτώ πτώματα των γιατρών της PRCS ανασύρθηκαν «μετά από επτά ημέρες σιωπής και αφού μας αρνήθηκε η πρόσβαση στην περιοχή της Ράφα όπου τους είδαν για τελευταία φορά».

Η οργάνωση αναγνώρισε τους νεκρούς ως τους αξιωματικούς ασθενοφόρων Mostafa Khufaga, Saleh Muamer και Ezzedine Shaath, και τους εθελοντές πρώτων βοηθειών Mohammad Bahloul, Mohammed al-Heila, Ashraf Abu Labda, Raed al-Sharif και Rifatt Radwan.

Πρόσθεσε ότι ο αξιωματικός ασθενοφόρου Assad al-Nassasra «εξακολουθεί να αγνοείται».

«Είμαι συντετριμμένος. Αυτοί οι αφοσιωμένοι εργαζόμενοι πρώτων βοηθειών ανταποκρίνονταν σε τραυματίες. Ήταν ανθρωπιστές», δήλωσε ο γενικός γραμματέας της IFRC, Jagan Chapagain.

«Φορούσαν εμβλήματα που θα έπρεπε να τους προστατεύουν- τα ασθενοφόρα τους είχαν την κατάλληλη σήμανση. Ακόμη και στις πιο περίπλοκες ζώνες συγκρούσεων, υπάρχουν κανόνες. Αυτοί οι κανόνες του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου δεν θα μπορούσαν να είναι σαφέστεροι - οι άμαχοι πρέπει να προστατεύονται, οι ανθρωπιστές πρέπει να προστατεύονται. Οι υπηρεσίες υγείας πρέπει να προστατεύονται».

Ο επικεφαλής του Γραφείου Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ στη Γάζα (OCHA), Τζόναθαν Γουίταλ, έγραψε σε ανάρτησή του στο Χ ότι το προσωπικό του υποστήριξε το PRCS στην ανάσυρση των πτωμάτων από «έναν ομαδικό τάφο... ο οποίος ξεχώριζε από το φως έκτακτης ανάγκης από ένα από τα κατεστραμμένα ασθενοφόρα τους».

Πρόσθεσε ότι το προσωπικό του OCHA μπόρεσε να φτάσει στο σημείο μόνο μετά από έξι ημέρες, όταν βρήκε τα μερικώς θαμμένα οχήματα και κατάφερε να ανασύρει το πτώμα ενός Παλαιστίνιου διασώστη κάτω από το πυροσβεστικό όχημα, πρόσθεσε.

«Σήμερα, την πρώτη ημέρα του Εΐντ, επιστρέψαμε και ανασύραμε τις θαμμένες σορούς οκτώ υπαλλήλων της PRCS, έξι Παλαιστίνιων διασωστών και ενός υπαλλήλου του ΟΗΕ. Σκοτώθηκαν με τις στολές τους. Οδηγούσαν τα οχήματα με τη σαφή σήμανσή τους. Φορώντας τα γάντια τους. Καθ' οδόν για να σώσουν ζωές. Αυτό δεν θα έπρεπε ποτέ να είχε συμβεί».

