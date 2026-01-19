ΔΙΕΘΝΗ
Ισπανία: Το συνδικάτο των μηχανοδηγών είχε προειδοποιήσει για ζημιά στο σημείο της μοιραίας σύγκρουσης

Τουλάχιστον 39 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ 11 νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση

Συνδικάτο των μηχανοδηγών στην Ισπανία είχε προειδοποιήσει τον περασμένο Αύγουστο με επιστολή του τη σιδηροδρομική εταιρεία ADIF για σοβαρή φθορά σε σιδηρογραμμές που χρησιμοποιούν οι αμαξοστοιχίες υψηλής ταχύτητας, περιλαμβανομένης αυτής στην οποία συγκρούσθηκαν χθες, Κυριακή, δύο τρένα.

Αποτέλεσμα ήταν να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 39 άνθρωποι και να τραυματιστούν πάνω από 150.

Οι προειδοποιήσεις για βλάβη στις γραμμές

Λακκούβες, εξογκώματα και ανισορροπίες στις γραμμές ηλεκτροδότησης πάνω από τις αμαξοστοιχίες προκαλούν συχνές βλάβες και ζημιές στα τρένα, αναφέρεται στην επιστολή που δημοσιοποιήθηκε μέσω του X και επιβεβαιώθηκε στο Reuters από ένα μέλος του συνδικάτου SEMAF.

Επιπλέον, προστίθεται ότι μηχανοδηγοί ενημέρωναν «καθημερινά» την εταιρεία για τις ανησυχίες τους, χωρίς ωστόσο να αναληφθεί κάποια δράση.

Η ADIF δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα να σχολιάσει.

Το δυστύχημα στην Ισπανία

Το δυστύχημα συνέβη σε ευθύ τμήμα της γραμμής, όταν ένα από τα δύο τρένα εκτροχιάστηκε, πέρασε στην αντίθετη γραμμή και συγκρούστηκε μετωπικά με διερχόμενο τρένο από την άλλη κατεύθυνση.

Στα δύο τρένα επέβαιναν συνολικά περίπου 500 επιβάτες και 11 νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.

Βίντεο που έχουν έρθει στη δημοσιότητα, τόσο από μέσα όσο και από έξω από τα τρένα, καταγράφουν τη στιγμή του χάους και αποκαλύπτουν την έκταση της τραγωδίας.

Η Επιτροπή Διερεύνησης Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων έχει αναλάβει την έρευνα, η οποία αναμένεται να διαρκέσει τουλάχιστον έναν μήνα.

Στο μεταξύ, η κυκλοφορία των τρένων υψηλής ταχύτητας μεταξύ Μαδρίτης και Ανδαλουσίας έχει ανασταλεί επ’ αόριστον.

Με πληροφορίες από Reuters

