Ισπανία: Το συνδικάτο των μηχανοδηγών είχε προειδοποιήσει για ζημιά στο σημείο της μοιραίας σύγκρουσης

Συνδικάτο των μηχανοδηγών στην Ισπανία είχε προειδοποιήσει τον περασμένο Αύγουστο με επιστολή του τη σιδηροδρομική εταιρεία ADIF για σοβαρή φθορά σε σιδηρογραμμές που χρησιμοποιούν οι αμαξοστοιχίες υψηλής ταχύτητας, περιλαμβανομένης αυτής στην οποία συγκρούσθηκαν χθες, Κυριακή, δύο τρένα.

Αποτέλεσμα ήταν να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 39 άνθρωποι και να τραυματιστούν πάνω από 150.

Οι προειδοποιήσεις για βλάβη στις γραμμές

Λακκούβες, εξογκώματα και ανισορροπίες στις γραμμές ηλεκτροδότησης πάνω από τις αμαξοστοιχίες προκαλούν συχνές βλάβες και ζημιές στα τρένα, αναφέρεται στην επιστολή που δημοσιοποιήθηκε μέσω του X και επιβεβαιώθηκε στο Reuters από ένα μέλος του συνδικάτου SEMAF.

Επιπλέον, προστίθεται ότι μηχανοδηγοί ενημέρωναν «καθημερινά» την εταιρεία για τις ανησυχίες τους, χωρίς ωστόσο να αναληφθεί κάποια δράση.

Η ADIF δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα να σχολιάσει.

Transmitimos nuestras condolencias y deseamos la pronta recuperación de los heridos en el accidente ferroviario ocurrido ayer en Adamuz (Córdoba).



Comunicado oficial: https://t.co/ExdymvxTwQ 👇 pic.twitter.com/uGRl95ZrWu — Adif (@Adif_es) January 19, 2026

Το δυστύχημα στην Ισπανία

Το δυστύχημα συνέβη σε ευθύ τμήμα της γραμμής, όταν ένα από τα δύο τρένα εκτροχιάστηκε, πέρασε στην αντίθετη γραμμή και συγκρούστηκε μετωπικά με διερχόμενο τρένο από την άλλη κατεύθυνση.

Στα δύο τρένα επέβαιναν συνολικά περίπου 500 επιβάτες και 11 νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.

🚨 BREAKING: Tragedy in southern Spain🇪🇸: a high-speed train derailed, crossed tracks and hit another train head-on.



More than 21 reportedly killed, and at least 100 injured, with 25 suffering critical injuries.#SpainTrainCrash REST IN PEACE 🕊️#SpainTrainDerailment pic.twitter.com/HU2Nek96Rk — Rebel_Warriors (@Rebel_Warriors) January 19, 2026

Βίντεο που έχουν έρθει στη δημοσιότητα, τόσο από μέσα όσο και από έξω από τα τρένα, καταγράφουν τη στιγμή του χάους και αποκαλύπτουν την έκταση της τραγωδίας.

🇪🇸 #Spain on Monday reeled from a collision between two high-speed #trains in the southern region of #Andalusia that killed 39 people and injured more than 70, with the prime minister lamenting a "night of deep pain".



Read more ➡️ https://t.co/RS2EsjEP2k



📸 REUTERS/Susana Vera pic.twitter.com/uxZgK8HJWi — FRANCE 24 English (@France24_en) January 19, 2026

Η Επιτροπή Διερεύνησης Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων έχει αναλάβει την έρευνα, η οποία αναμένεται να διαρκέσει τουλάχιστον έναν μήνα.

Στο μεταξύ, η κυκλοφορία των τρένων υψηλής ταχύτητας μεταξύ Μαδρίτης και Ανδαλουσίας έχει ανασταλεί επ’ αόριστον.

Με πληροφορίες από Reuters