Ισπανία: Απόκοσμα βίντεο από το σιδηροδρομικό δυστύχημα - Σκοτάδι, χάος και απόγνωση

Η Ισπανία πενθεί για 39 ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους στο σφοδρό σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ανδαλουσία.

Το δυστύχημα συνέβη σε ευθύ τμήμα της γραμμής, όταν ένα από τα δύο τρένα εκτροχιάστηκε, πέρασε στην αντίθετη γραμμή και συγκρούστηκε μετωπικά με διερχόμενο τρένο από την άλλη κατεύθυνση. Στα δύο τρένα επέβαιναν συνολικά περίπου 500 επιβάτες, εκ των οποίων 39 ανασύρθηκαν νεκροί, ενώ 11 νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.

Την ώρα που οι ισπανικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό τυχόν άλλων θυμάτων, καθώς ο αριθμός των νεκρών αναμένεται να αυξηθεί, τα βίντεο που έχουν έρθει στη δημοσιότητα, τόσο από μέσα όσο και από έξω από τα τρένα, καταγράφουν τη στιγμή του χάους και αποκαλύπτουν την έκταση της τραγωδίας.

Σε κάποια πλάνα φαίνονται εκτροχιασμένα βαγόνια και επιβάτες να προσπαθούν να βγουν, ενώ σε άλλα η σύγκρουση και τα συντρίμμια φαίνονται από αέρος, αποτυπώνοντας την ένταση και την καταστροφή που προκάλεσε η σύγκρουση.

Τα βίντεο αυτά ωστόσο, έχουν βοηθήσει τις αρχές στην εκτίμηση της κατάστασης και στον συντονισμό των επιχειρήσεων διάσωσης.

Ο υπουργός Μεταφορών, Όσκαρ Πουέντε, χαρακτήρισε το γεγονός «εξαιρετικά παράξενο», καθώς συνέβη σε πρόσφατα ανακαινισμένο και επίπεδο τμήμα της γραμμής. Την ίδια ώρα, ο επικεφαλής της περιφερειακής κυβέρνησης της Ανδαλουσίας, Χουάν Μανουέλ Μορένο, προειδοποίησε ότι κάτω από τα συντρίμμια ενδέχεται να βρίσκονται ακόμα θύματα.

Η Επιτροπή Διερεύνησης Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων έχει αναλάβει την έρευνα, η οποία αναμένεται να διαρκέσει τουλάχιστον έναν μήνα. Στο μεταξύ, η κυκλοφορία των τρένων υψηλής ταχύτητας μεταξύ Μαδρίτης και Ανδαλουσίας έχει ανασταλεί επ’ αόριστον.