ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Ισπανία: Η τέως βασίλισσα Σοφία ακύρωσε τις επίσημες δραστήριότητές της - Φθίνουσα η υγεία της αδερφή της Ειρήνης

Η τελευταία δημόσια εμφάνιση της Ειρήνης ήταν στο γάμο του ανιψιού της Νικόλαου Ντε Γκρες με τη Χρυσή Βαρδινογιάννη

The LiFO team
The LiFO team
ΣΟΦΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗ ΥΓΕΙΑ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: ΑΠΕ-ΜΠΕ
0

Η τέως βασίλισσα Σοφία ακύρωσε όλες τις επίσημες δραστηριότητές της για αυτή την εβδομάδα καθώς η 83χρονη αδερφής της, Ειρήνη, αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας.

Η τελευταία δημόσια εμφάνιση της Ειρήνης ήταν στο γάμο του ανιψιού της Νικόλαου Ντε Γκρες με τη Χρυσή Βαρδινογιάννη στην Αθήνα, τον Φεβρουάριο του 2025, όπου προσήλθε με αναπηρικό αμαξίδιο.

Έκτοτε, αποσύρθηκε από τις επίσημες εκδηλώσεις.

Η κατάσταση της υγείας της Ειρήνης

Σύμφωνα με το ισπανικό περιοδικό HOLA, η 87χρονη Σοφία, ακύρωσε τις επίσημες δραστηριότητές της επειδή δεν θέλει να φύγει από το Παλάτι Zarzuela, για να μπορεί να είναι δίπλα στην αγαπημένη της αδερφή. 

«Η παρακμή της υγείας της Ειρήνης είναι καθημερινό φαινόμενο και η ζωή της ξεθωριάζει», σύμφωνα με το περιοδικό. 

Η Ειρήνη πάσχει εδώ και χρόνια από γνωστική νόσο. Από την πρώτη στιγμή, η Σοφία έχει θέσει ως απόλυτη προτεραιότητα να βρίσκεται δίπλα της.

Με πληροφορίες από HOLA

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ισπανία: Η τέως βασίλισσα Σοφία καλωσόρισε τα δύο νέα πάντα του ζωολογικού κήπου της Μαδρίτης

Διεθνή / Ισπανία: Η τέως βασίλισσα Σοφία καλωσόρισε τα δύο νέα πάντα του ζωολογικού κήπου της Μαδρίτης

Ο Τζιν Σι και η Ζου Γιου έφτασαν από την Κίνα στον ζωολογική κήπο της Μαδρίτης στις 29 Απριλίου - Το γιγάντια πάντα είναι οι καλύτεροι «πρέσβεις» του Πεκίνου στο εξωτερικό
ΕΥΑ ΠΑΥΛΑΤΟΥ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

«Η Γροιλανδία δεν πωλείται»: Το ξεκάθαρο μήνυμα της χώρας πριν από τις κρίσιμες συνομιλίες με τον Τραμπ

Διεθνή / «Η Γροιλανδία δεν πωλείται»: Το ξεκάθαρο μήνυμα της χώρας πριν από τις κρίσιμες συνομιλίες με τον Τραμπ

Σε κοινή συνέντευξη Τύπου με την πρωθυπουργό της Δανίας, Μέτε Φρεντέρικσεν, ο πρωθυπουργός του νησιού ξεκαθάρισε ότι η Γροιλανδία δεν πρόκειται «ούτε να ανήκει ούτε να κυβερνηθεί» από τις ΗΠΑ
THE LIFO TEAM
 
 