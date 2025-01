Ισπανία: Έπεσε τελεφερίκ σε πίστα σκι – Τουλάχιστον 30 τραυματίες και 80 εγκλωβισμένοι

Τουλάχιστον 30 άνθρωποι φέρεται να τραυματίστηκαν, μετά από κατάρρευση τελεφερίκ στη βόρεια Ισπανία.

Από τους 30 τραυματίες, οι 9 είναι σοβαρά, οι 8 πολύ σοβαρά και μια γυναίκα είναι σε κρίσιμη κατάσταση, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο νοσοκομείο «Miguel Servet» της Σαραγόσα.

Το θέρετρο Astún στα Πυρηναία, όπου συνέβη το περιστατικό, έχει κλείσει και οι υπηρεσίες διάσωσης βρίσκονται στο σημείο. Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ δήλωσε «σοκαρισμένος» από την είδηση ​.

Ασθενοφόρα και ελικόπτερα έχουν μεταφέρει τους τραυματίες σε κοντινά νοσοκομεία. Ένας από τους δημόσιους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς της Ισπανίας αναφέρει ότι δεκάδες άνθρωποι, περίπου 80, παραμένουν εγκλωβισμένοι στον αναβατήρα, ύψους 15 μέτρων και περιμένουν για τη διάσωσή τους.

Ένας μάρτυρας είπε σε τοπικά μέσα ενημέρωσης ότι φαινόταν σαν να είχε αποκολληθεί ένα καλώδιο, οι καρέκλες είχαν αναπηδήσει και οι άνθρωποι εκτοξεύτηκαν. Η αιτία της βλάβης του καλωδίου δεν είναι ακόμη γνωστή, επισημαίνει το BBC.

A ski lift at Astún resort in Spain's Pyrenees has collapsed, leaving several injured, some seriously. Emergency services, including helicopters, are at the scene.



