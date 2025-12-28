Ισπανία: Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και δύο αγνοούνται μετά από τις σφοδρές πλημμύρες

Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του από τις σφοδρές πλημμύρες που έπληξαν τη νότια Ισπανία μετά από καταρρακτώδεις βροχοπτώσεις που σημειώθηκαν μέσα στη νύχτα Σαββάτου προς σήμερα Κυριακή, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες διάσωσης, ενώ δύο άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται, σύμφωνα με τις αρχές.

«Η σορός ενός ατόμου εντοπίστηκε στην περιοχή όπου διεξάγονται έρευνες για αγνοούμενους στο Αλαουρίν ελ Γκράντε της Μάλαγα», στην Ανδαλουσία, ανακοίνωσαν σε νεότερη ενημέρωσή τους οι ισπανικές υπηρεσίες διάσωσης με ανάρτηση στο X, προσθέτοντας ότι οι ομάδες τους «συνεχίζουν να εργάζονται» στο σημείο.

Ένα άλλο άτομο εξακολουθεί να αγνοείται στην περιοχή και ένα άλλο αγνοείται πιο κοντά στη Γρανάδα, σύμφωνα με τις αρχές και την Πολιτική Προστασία.

Συνεχίζονται οι βροχοπτώσεις στην Ισπανία

Βίντεο που δημοσιεύτηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν τους δρόμους πολλών χωριών να πλημμυρίζουν κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης εργάζονταν σήμερα το πρωί για τον καθαρισμό τους.

Flooding in Marbella, Costa del Sol in Spain tonight...🌊👀pic.twitter.com/C3HwfJljEF — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) December 27, 2025

Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ κάλεσε τους πολίτες να επιδείξουν «μέγιστη επαγρύπνηση» απέναντι σε αυτή την κατάσταση.

Máxima precaución ante las fuertes lluvias y el temporal que azota distintos puntos del país.



Quiero agradecer la labor de todos los servicios de emergencia que trabajan por la seguridad de la ciudadanía.



Infórmate en @AEMET_Esp y consulta siempre fuentes oficiales. https://t.co/QfI7shkEV8 — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) December 28, 2025

Η ισπανική εθνική μετεωρολογική υπηρεσία (Aemet) μείωσε το επίπεδο συναγερμού στην Ανδαλουσία από κόκκινο σε πορτοκαλί αργά το πρωί της Κυριακής, αλλά οι έντονες βροχοπτώσεις επικεντρώθηκαν κατά μήκος των ακτών της περιοχής της Βαλένθια μέχρι αργά το απόγευμα.

«Καταρρακτώδεις βροχές στη νότια ακτή της Βαλένθια» με «κίνδυνο ξαφνικών πλημμυρών», προειδοποίησε η Aemet με ανάρτηση στο X. Αυτός ο κόκκινος συναγερμός ισχύει «κατ' αρχήν μέχρι τις 19:59» την Κυριακή.

El aviso ROJO ha finalizado. Hasta la medianoche sigue activo el aviso NARANJA en toda la provincia de Valencia. Se pueden producir chubascos muy fuertes, o acumulaciones de 150 mm en menos de 12h y localmente se pueden superar los 180 mm.https://t.co/2YVQRjad0c pic.twitter.com/MIZQpMqsL5 — AEMET Comunitat Valenciana (@AEMET_CValencia) December 28, 2025

Έντονες βροχοπτώσεις σημειώθηκαν και στην περιοχή της Μούρθια, η οποία συνορεύει με τη Βαλένθια.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ